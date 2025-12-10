Un gesto para recomponer: las disculpas de Leandro Paredes por su reacción ante Úbeda
El capitán de Boca pidió la palabra frente al plantel y el cuerpo técnico para asumir su error tras el cruce generado por el cambio de Zeballos.
En Boca todavía se siente la incomodidad que dejó la eliminación frente a Racing del Torneo Clausura 2025, no solo por el resultado sino por las tensiones que estallaron a partir del reemplazo de Exequiel Zeballos durante el segundo tiempo. El episodio, que tuvo como protagonista a Leandro Paredes por sus gestos de fastidio cuando vio que Alan Velasco ingresaría en lugar del “Changuito”, generó un ruido inesperado dentro del grupo y obligó al capitán a dar explicaciones.
Este martes, en el último entrenamiento antes del inicio del receso, el mediocampista decidió pedir la palabra ante todos sus compañeros y el cuerpo técnico para ofrecer una disculpa abierta y dejar atrás la situación. La reunión grupal había sido convocada por Claudio Úbeda para cerrar el año, pero tomó otro matiz cuando Paredes se levantó para hablar.
Según relató Tato Aguilera en TyC Sports, el campeón del mundo se dirigió primero al entrenador para reconocer que su reacción en pleno partido no había sido la adecuada. Señaló que jamás quiso exponer al técnico y que su enojo no se debía al ingreso de Velasco, sino a la salida de Zeballos, a quien consideraba la pieza más desequilibrante del equipo en este tramo final de la temporada.
Las palabras buscaban evitar cualquier malentendido y despejar la idea de un conflicto interno, especialmente en un plantel que ya arrastraba el mal clima por la derrota reciente. Después, Paredes también se dirigió a sus compañeros para remarcar que no quería dejar heridas abiertas antes del receso. Varios interpretaron su gesto como una muestra clara de liderazgo, un intento de marcar un rumbo de calma en un momento en el que todo Boca estaba bajo la lupa.
Dentro del vestuario valoraron que asumiera la responsabilidad y diera un respaldo explícito a Úbeda, quien había sido fuertemente cuestionado por la decisión del cambio. El gesto, además, llega en medio de un contexto delicado para el técnico, cuya continuidad aún no estaba asegurada y dependía de la evaluación que encabezaba Juan Román Riquelme.
Las señales de apoyo interno no pasaron desapercibidas. En las últimas semanas, Paredes ya había elogiado públicamente el trabajo del entrenador al compararlo con el vínculo cercano que supo construir Lionel Scaloni con los jugadores de la Selección. Este respaldo, sumado al visto bueno de referentes del plantel, terminó influyendo en la dirigencia para que Riquelme decidiera sostener a Úbeda de cara a 2026.
Ahora solo resta una reunión formal entre el presidente, Marcelo Delgado y el técnico para delinear el mercado de pases, organizar la pretemporada y avanzar en la elección del nuevo ayudante de campo que acompañará al Sifón en la próxima etapa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario