Un gesto para recomponer: las disculpas de Leandro Paredes por su reacción ante Úbeda

ubeda zeballos

Las señales de apoyo interno no pasaron desapercibidas. En las últimas semanas, Paredes ya había elogiado públicamente el trabajo del entrenador al compararlo con el vínculo cercano que supo construir Lionel Scaloni con los jugadores de la Selección. Este respaldo, sumado al visto bueno de referentes del plantel, terminó influyendo en la dirigencia para que Riquelme decidiera sostener a Úbeda de cara a 2026.

Ahora solo resta una reunión formal entre el presidente, Marcelo Delgado y el técnico para delinear el mercado de pases, organizar la pretemporada y avanzar en la elección del nuevo ayudante de campo que acompañará al Sifón en la próxima etapa.