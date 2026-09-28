Un hincha de Olimpo increpó a un árbitro tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy
Luego del 2-1 en la ida de los cuartos de final del Federal A, un simpatizante del Aurinegro filmó el tenso momento desde su auto y acusó a la terna arbitral de "delincuentes".
El picante triunfo de Olimpo por 2-1 frente a Gimnasia de Chivilcoy, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Torneo Federal A, sumó un capítulo de alta tensión fuera del campo de juego. Una vez finalizado el encuentro en el Roberto Carminatti, un hincha del Aurinegro cruzó al árbitro Fernando Rekers desde su vehículo y el video se volvió viral a las pocas horas.
"Son unos delincuentes", le gritó el fanático desde la ventana de su auto al juez principal y a sus asistentes mientras abandonaban las inmediaciones del estadio bahiense. El episodio reflejó el clima enrarecido que rodeó el choque, alimentado por un cruce verbal previo en el que el propio colegiado le había soltado entre risas a la tribuna la frase "perro que ladra no muerde".
Tensión con Fernando Rekers, el reclamo del hincha de Olimpo y la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy
La molestia de la parcialidad local se profundizó en el epílogo del partido. Olimpo ganaba cómodo tras destrabar el trámite en el segundo tiempo con dos cabezazos certeros: Martín Ferreyra abrió la cuenta a los 68 minutos y Joaquín Susvielles amplió la brecha a los 73. Sin embargo, en tiempo de descuento, Rekers sancionó una discutida pena máxima sobre el arquero Juan Pablo Lungarzo que Marcos Salvaggio cambió por gol para descontar 2-1 y dejar la serie totalmente abierta.
Pese al malestar generalizado y la reacción del simpatizante, dentro del plantel bahiense mostraron una postura más cauta. El propio Susvielles le bajó los decibeles a la controversia y remarcó que la falta cobrada en el final era sancionable, valorando por sobre todas las cosas la ventaja conseguida. De este modo, el conjunto dirigido por Carlos Mungo viajará a Chivilcoy para la revancha con una mínima diferencia a favor, pero envuelto en una fuerte polémica arbitral que promete sumar nuevos capítulos.
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