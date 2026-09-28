Un hincha de Olimpo increpó a un árbitro tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy

Pese al malestar generalizado y la reacción del simpatizante, dentro del plantel bahiense mostraron una postura más cauta. El propio Susvielles le bajó los decibeles a la controversia y remarcó que la falta cobrada en el final era sancionable, valorando por sobre todas las cosas la ventaja conseguida. De este modo, el conjunto dirigido por Carlos Mungo viajará a Chivilcoy para la revancha con una mínima diferencia a favor, pero envuelto en una fuerte polémica arbitral que promete sumar nuevos capítulos.