Por qué el GP de Baréin de la Fórmula 1 se corre en Malasia: la razón del cambio de escenario

La nueva fecha quedó establecida para el 4 de octubre, por lo que la F1 recuperará en Malasia una carrera que originalmente correspondía a Baréin. El cambio implica, además, el regreso de una pista histórica al campeonato.

Sepang vuelve a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años

La última carrera de Fórmula 1 en Sepang se disputó en 2017. En aquella oportunidad, el ganador fue Max Verstappen, quien consiguió imponerse por delante de Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo.

Sebastian Vettel completó una actuación destacada al remontar desde el último lugar hasta la cuarta posición. Fernando Alonso terminó undécimo con McLaren-Honda, mientras que Carlos Sainz abandonó al volante de un Toro Rosso. Ahora, casi una década después, el circuito vuelve a recibir a la máxima categoría.

¿Qué cambió en la Fórmula 1 desde la última carrera en Sepang?

En aquel momento todavía no existían las actuales carreras sprint y los monoplazas utilizaban una configuración técnica diferente. Los motores seguían siendo V6 turbo híbridos de 1,6 litros, aunque el funcionamiento del sistema eléctrico y la distribución de la energía eran distintos a los actuales.

Una de las diferencias más visibles está relacionada con el diseño de los autos. En 2017 todavía no se utilizaba el halo, mientras que los monoplazas tenían otras dimensiones y un peso mínimo considerablemente menor. También cambió notablemente la composición de la parrilla.

¿Qué equipos siguen desde 2017?

De las diez escuderías que participaron en aquella última carrera de Sepang, solamente seis mantienen actualmente su identidad o continuidad en la parrilla: Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams y Haas.

El resto atravesó distintos procesos de transformación. Toro Rosso evolucionó primero hacia AlphaTauri y posteriormente pasó a denominarse Racing Bulls. Force India se transformó en Racing Point y luego en Aston Martin.

Renault pasó a competir bajo la denominación Alpine, mientras que Sauber atravesó las etapas de Alfa Romeo y Kick Sauber antes de convertirse en Audi.

¿Cómo es el circuito de Sepang?

El trazado tiene 5,543 kilómetros de extensión y la carrera está prevista a 56 vueltas, para completar una distancia total de 310,418 kilómetros. Sepang combina largas rectas con fuertes frenadas y curvas rápidas. Su diseño permite distintas alternativas de trazada y genera oportunidades de adelantamiento.

Otro factor importante será el clima. Las temperaturas elevadas y la humedad son características habituales de la región, mientras que las lluvias tropicales pueden modificar rápidamente las condiciones de la pista. El récord de vuelta registrado en el circuito corresponde a Sebastian Vettel, quien marcó 1:34.080 en 2017.