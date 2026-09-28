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Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Suecia vs. Polonia por la Liga de las Naciones de la UEFA

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Suecia vs. Polonia por la Liga de las Naciones de la UEFA.

Suecia recibe a Polonia en la segunda fecha de la Liga de las Naciones. 

Suecia recibe a Polonia en la segunda fecha de la Liga de las Naciones. 

 Getty Images

Suecia y Polonia juegan este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo B4 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro tendrá lugar en el Strawberry Arena de Solna y será televisado por Disney+.

El seleccionado dirigido por Graham Potter, que viene de quedar afuera en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Francia, comenzó su participación con una victoria por 2-1 ante Rumania. De esta manera, sumó sus primeros tres puntos en un grupo que también integran Polonia y Bosnia y Herzegovina, por lo que buscará mantenerse en lo más alto de su zona.

Por su parte, Polonia empató sin goles con Bosnia en su estreno y ahora intentará conseguir su primera victoria en la competencia. El seleccionado polaco, que cuenta con Robert Lewandowski como su principal figura, buscará volver a los primeros planos después de no haber disputado el Mundial de 2026.

Luego de este encuentro, Suecia visitará a Bosnia y Herzegovina, mientras que el elenco polaco recibirá a Rumania ese mismo día.

Formaciones de Suecia vs. Polonia por la Liga de las Naciones de la UEFA

  • Suecia: Viktor Johansson; Elliot Stroud, Carl Starfelt, Victor Lindelof; Emil Holm, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyokeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.
  • Polonia: Marcin Bulka; Jan Bednarek, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Matty Cash; Piotr Zielinski, Bartosz Slisz; Jakub Kaminski, Michal Skoras, Sebastian Szymanski; Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.

Cómo ver en vivo Suecia vs. Polonia

La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.

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