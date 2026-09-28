Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Turquía e Italia se miden este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), en el marco de la segunda fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro, que se disputa en el Kocaeli Stadyumu, será televisado por Disney+, plataforma que posee los derechos televisivos del torneo.
El seleccionado dirigido por Vincenzo Montella buscará hacerse fuerte como local después del traspié ante Francia en el debut. El equipo cuenta con Arda Güler como una de sus principales figuras y atraviesa una etapa de renovación, luego de quedarse afuera del Mundial 2026 en la fase de grupos.
Italia, en tanto, afronta esta edición de la Liga de las Naciones con Roberto Mancini nuevamente al frente del seleccionado. El elenco italiano comenzó su participación en el grupo con una dura derrota ante Bélgica en condición de local, por lo que buscará recuperarse en suelo turco. Tras este encuentro, se medirá con Francia el 2 de octubre.
Formaciones de Turquía vs. Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu; Arda Guler, Oguz Aydin, Kerem Akturkoglu; Baris Alper Yilmaz. DT: Vincenzo Montella.
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Giovanni Coppola, Riccardo Calafiori; Niccolo Barella, Matteo Romano, Sandro Tonali; Nicolo Cambiaghi, Pio Esposito, Moise Kean. DT: Roberto Mancini.
Cómo ver en vivo Turquía vs. Italia
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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