Un jugador de Uruguay respaldó a Marcelo Bielsa: "La mayoría sabe como fueron las cosas"

Luego de arribar este lunes al Aeropuerto Internacional de Carrasco junto a la delegación uruguaya, el futbolista fue consultado sobre el final del ciclo del "Loco" al frente de la Celeste y dejó en claro su postura. El defensor evitó revelar detalles de las conversaciones que mantuvo el plantel con el entrenador tras la eliminación en la fase de grupos de la competencia: "No voy a decir lo que se habló en el grupo. Eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio", afirmó.