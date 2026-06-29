Un jugador de Uruguay respaldó a Marcelo Bielsa: "La mayoría sabe como fueron las cosas"
Sebastián Cáceres defendió a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que se manipuló información para perjudicar al entrenador.
Sebastián Cáceres rompió el silencio tras la eliminación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 y respaldó públicamente a Marcelo Bielsa. El defensor aseguró que mantiene un profundo respeto y agradecimiento hacia el entrenador, además de cuestionar las versiones que circularon sobre la interna del plantel.
Luego de arribar este lunes al Aeropuerto Internacional de Carrasco junto a la delegación uruguaya, el futbolista fue consultado sobre el final del ciclo del "Loco" al frente de la Celeste y dejó en claro su postura. El defensor evitó revelar detalles de las conversaciones que mantuvo el plantel con el entrenador tras la eliminación en la fase de grupos de la competencia: "No voy a decir lo que se habló en el grupo. Eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio", afirmó.
Además, marcó su posición personal respecto al vínculo con Bielsa: "Yo voy a hablar por mí. Tengo todo el respeto hacia él (Bielsa) y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto. Pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas".
Su crítica por las versiones sobre la interna entre Bielsa y el plantel
Cáceres también cuestionó la información que circuló en los últimos meses sobre la relación entre Bielsa y el plantel uruguayo principalmente en las redes sociales: "Se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo. Esas cosas no van y me parece que no fue lo correcto", sostuvo en sus declaraciones que ráídamente se hicieron viral.
Las declaraciones del zaguero llegan en medio de la crisis que atraviesa la Selección de Uruguay tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y a la espera de que Bielsa oficialice su salida del cargo luego del duro golpe recibido en una competencia dónde la Celeste tenía todo servido para avanzar, al menos, a los 16vos de final.
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