Más solo que Loco Bielsa: así fue la llegada del DT a Uruguay tras el Mundial 2026
En medio de un clima de fuertes cuestionamientos, dejó el aeropuerto sin hablar con la prensa y este martes brindará una conferencia en el Estadio Centenario.
Marcelo Bielsa ya se encuentra nuevamente en Uruguay después de la decepcionante participación de la selección en el Mundial 2026. El entrenador arribó a Montevideo durante la mañana de este lunes, pocas horas después de finalizar la participación de la Celeste en la Copa del Mundo, y optó por mantener un perfil bajo en medio de las críticas que rodean su gestión.
Sin detenerse a dialogar con nadie, ya que nadie lo esperaba, abandonó el aeropuerto rápidamente y se dirigió hacia un vehículo que lo esperaba para retirarse del lugar. El "Loco" aterrizó en Montevideo cerca de las 7 de la mañana a bordo de un vuelo comercial.
La decisión respondió a que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló el vuelo chárter que inicialmente estaba previsto para el regreso de la delegación, por lo que tanto el cuerpo técnico como los futbolistas debieron reorganizar su vuelta al país utilizando vuelos de línea. El entrenador llegó poco después de las 6.30, en un arribo que pasó prácticamente inadvertido para el público.
A diferencia de otras ocasiones, la llegada del exentrenador de Argentina, Chile y Leeds United no estuvo acompañada por una multitud de periodistas o hinchas. Pese a la enorme repercusión que generó la eliminación mundialista y a las versiones sobre su inminente salida del cargo, el aeropuerto presentó un clima de absoluta tranquilidad. Bielsa caminó por el hall de arribos con discreción y, una vez que cruzó la puerta principal, se dirigió directamente hacia el automóvil que lo aguardaba en el estacionamiento.
Bielsa dará una conferencia este martes: se despide de Uruguay
El ciclo del entrenador argentino parece haber llegado a su fin luego de una campaña que estuvo muy por debajo de las expectativas. La Garra Charrúa no logró superar la fase de grupos tras empatar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde y caer en el último encuentro ante España, resultados que sellaron una eliminación prematura y provocaron un fuerte impacto en el fútbol uruguayo.
El silencio del entrenador alimentó aún más la expectativa sobre la conferencia de prensa convocada para este martes en el Estadio Centenario. Hasta el momento, la AUF no explicó oficialmente cuál será el motivo de esa comparecencia ante los medios. Sin embargo, todo indica que el rosarino podría referirse por primera vez al balance de la participación de Uruguay en el Mundial, responder a las críticas que recibió durante las últimas semanas y aclarar cómo será su desvinculación de la Celeste.
La expectativa también pasa por conocer si realizará una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y si brindará detalles de los problemas internos que trascendieron durante la competencia. Con el entrenador nuevamente en Montevideo y una conferencia programada para las próximas horas, el ciclo de Marcelo Bielsa parece transitar sus últimos capítulos.
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