Más solo que Loco Bielsa: así fue la llegada del DT a Uruguay tras el Mundial 2026

Bielsa dará una conferencia este martes: se despide de Uruguay

El ciclo del entrenador argentino parece haber llegado a su fin luego de una campaña que estuvo muy por debajo de las expectativas. La Garra Charrúa no logró superar la fase de grupos tras empatar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde y caer en el último encuentro ante España, resultados que sellaron una eliminación prematura y provocaron un fuerte impacto en el fútbol uruguayo.

marcelo bielsa

El silencio del entrenador alimentó aún más la expectativa sobre la conferencia de prensa convocada para este martes en el Estadio Centenario. Hasta el momento, la AUF no explicó oficialmente cuál será el motivo de esa comparecencia ante los medios. Sin embargo, todo indica que el rosarino podría referirse por primera vez al balance de la participación de Uruguay en el Mundial, responder a las críticas que recibió durante las últimas semanas y aclarar cómo será su desvinculación de la Celeste.

La expectativa también pasa por conocer si realizará una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y si brindará detalles de los problemas internos que trascendieron durante la competencia. Con el entrenador nuevamente en Montevideo y una conferencia programada para las próximas horas, el ciclo de Marcelo Bielsa parece transitar sus últimos capítulos.