Un mensaje de Riquelme a Morena Beltrán, ¿el detrás del presente de Lucas Blondel en Boca?

En Somos Lovest, los periodistas Sergio Oviedo y Antonio Serpa pusieron sobre la mesa un dato inesperado. “Yo la información que tengo, que está recontra chequeada y hay pruebas de esto, es que Riquelme le habría mandado un mensaje de texto a Morena Beltrán y ella no le contestó. En ese momento, le hacen una nota a Riquelme y, de hecho, ella le hace una pregunta y él la ignora totalmente”, relató Oviedo.