Un mensaje de Riquelme a Morena Beltrán, ¿el detrás del presente de Lucas Blondel en Boca?
El lateral perdió protagonismo con Russo y crecen las versiones sobre un trasfondo personal entre el presidente de Boca y la periodista.
La novela de Lucas Blondel en Boca sigue sumando capítulos. El lateral derecho, que había logrado continuidad con Fernando Gago y Diego Martínez, hoy no suma minutos desde la llegada de Miguel Ángel Russo. Y aunque la explicación oficial apunta a cuestiones futbolísticas, en las últimas horas se instaló un rumor mucho más picante: la relación entre Juan Román Riquelme y la periodista Morena Beltrán, pareja del defensor.
En Somos Lovest, los periodistas Sergio Oviedo y Antonio Serpa pusieron sobre la mesa un dato inesperado. “Yo la información que tengo, que está recontra chequeada y hay pruebas de esto, es que Riquelme le habría mandado un mensaje de texto a Morena Beltrán y ella no le contestó. En ese momento, le hacen una nota a Riquelme y, de hecho, ella le hace una pregunta y él la ignora totalmente”, relató Oviedo.
La situación despertó suspicacias. ¿Para qué le habría escrito Román a la joven periodista? El exfutbolista, hoy de 46 años y máximo dirigente del club, eligió romper el silencio con una actitud llamativa frente a Beltrán, de apenas 25, que no pasó desapercibida en aquel cruce en una conferencia. La diferencia de edad, más el contexto, hicieron que muchos empiecen a imaginar que el contacto de Riquelme no tenía que ver precisamente con lo profesional.
Según la versión que circula, ese antecedente fue el que terminó impactando de lleno en la carrera de Blondel. “Riquelme habrá dicho ‘ah, ¿no me contestaste? Ahora tu novio no juega’”, agregó Oviedo en tono irónico. Un pase de facturas que, según él mismo aclaró, ocurrió cuando todavía Morena no estaba en pareja con el jugador.
