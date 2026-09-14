Un tenista argentino de 19 años fue suspendido por doping: recibió una durísima sanción
El jugador argentino dio positivo en un control realizado en diciembre de 2025. La ITIA confirmó la suspensión, aunque consideró que la infracción fue involuntaria.
El tenis argentino recibió una noticia que golpea a una de sus jóvenes promesas. Romeo Arcuschin, de 19 años, fue suspendido durante 20 meses por una infracción a las normas antidopaje, luego de que una muestra tomada durante un torneo ITF en Perú arrojara un resultado positivo.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó la sanción después del proceso correspondiente. Arcuschin, que actualmente ocupa el puesto 1940 del Ranking ATP, había sido suspendido de manera provisoria en febrero de 2026, cuando se conoció el resultado del análisis.
La muestra había sido obtenida el 15 de diciembre de 2025, durante su participación en el ITF World Tennis Tour M15 disputado en Lima. El análisis detectó “metabolito de estanozolol”, una sustancia prohibida que pertenece al grupo de los agentes anabólicos.
¿Cuándo comenzó la suspensión de Arcuschin?
La medida provisional contra el tenista argentino entró en vigencia el 16 de febrero de 2026. Desde entonces, Arcuschin quedó impedido de competir, entrenarse o participar de cualquier actividad vinculada al tenis.
La resolución definitiva estableció una sanción de 20 meses de inhabilitación. De esta manera, el jugador deberá permanecer alejado de las competencias durante el período fijado por el tribunal, computándose el tiempo desde el inicio de la suspensión provisoria. El caso tuvo un elemento particular que fue determinante para establecer el alcance del castigo.
¿Qué ocurrió con el tratamiento médico?
Durante una audiencia realizada el 11 de agosto, el tribunal analizó las circunstancias que llevaron a Arcuschin a ingerir la sustancia prohibida. Según la resolución, el jugador había atravesado previamente una lesión, una cirugía y un posterior proceso de rehabilitación.
Después de esa etapa, el joven recurrió a un médico especializado en medicina deportiva. De acuerdo con el expediente, el profesional le indicó un tratamiento de 30 días con medicamentos compuestos que contenían estanozolol y clomifeno, destinados a tratar la atrofia muscular. El joven cumplió con el tratamiento, pero aseguró que desconocía que los medicamentos contenían sustancias prohibidas por las reglas antidopaje.
El tribunal consideró que no hubo intención de doparse
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue determinar el grado de responsabilidad del tenista. Los jueces entendieron que la infracción había sido involuntaria, ya que Arcuschin no habría recibido información adecuada sobre los componentes de los medicamentos que le fueron administrados. Además, los productos habían sido entregados en envases sin etiquetar, una circunstancia que también fue considerada durante el análisis del caso.
El tribunal concluyó que el médico no había advertido al jugador sobre la presencia de sustancias prohibidas. Por ese motivo, se redujo el grado de culpa atribuido al tenista argentino. Entre los elementos contemplados también estuvieron la edad de Arcuschin y su conocimiento limitado de las normas antidopaje, factores que contribuyeron a establecer una sanción menor que la que podría haber recibido en otras circunstancias.
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