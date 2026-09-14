Un tenista argentino de 19 años fue suspendido por doping: recibió una durísima sanción

¿Qué ocurrió con el tratamiento médico?

Durante una audiencia realizada el 11 de agosto, el tribunal analizó las circunstancias que llevaron a Arcuschin a ingerir la sustancia prohibida. Según la resolución, el jugador había atravesado previamente una lesión, una cirugía y un posterior proceso de rehabilitación.

Después de esa etapa, el joven recurrió a un médico especializado en medicina deportiva. De acuerdo con el expediente, el profesional le indicó un tratamiento de 30 días con medicamentos compuestos que contenían estanozolol y clomifeno, destinados a tratar la atrofia muscular. El joven cumplió con el tratamiento, pero aseguró que desconocía que los medicamentos contenían sustancias prohibidas por las reglas antidopaje.

El tribunal consideró que no hubo intención de doparse

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue determinar el grado de responsabilidad del tenista. Los jueces entendieron que la infracción había sido involuntaria, ya que Arcuschin no habría recibido información adecuada sobre los componentes de los medicamentos que le fueron administrados. Además, los productos habían sido entregados en envases sin etiquetar, una circunstancia que también fue considerada durante el análisis del caso.

El tribunal concluyó que el médico no había advertido al jugador sobre la presencia de sustancias prohibidas. Por ese motivo, se redujo el grado de culpa atribuido al tenista argentino. Entre los elementos contemplados también estuvieron la edad de Arcuschin y su conocimiento limitado de las normas antidopaje, factores que contribuyeron a establecer una sanción menor que la que podría haber recibido en otras circunstancias.