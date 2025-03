Un tenista pidió ayuda tras atravesar un duro momento personal: su descargo en redes

image.png

"Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie", comenzó su mensaje. A lo largo de la carta, también reflexionó sobre la soledad que a menudo sienten los tenistas profesionales, quienes no siempre tienen la posibilidad de viajar con sus equipos debido a la falta de recursos.

En su mensaje, Gómez reveló lo difícil que ha sido para él escribir estas palabras, especialmente por la angustia que le genera el hecho de compartir sus pensamientos más oscuros. "Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder", confesó, mientras resaltaba su deseo de superar esta situación y volver a encontrar la paz y la felicidad en su vida y en su carrera.

Además, se disculpó con su entorno por su comportamiento reciente, explicando que su lucha interna había influido en algunas de sus acciones. Sin embargo, terminó su publicación con una nota de esperanza, destacando que está decidido a buscar su bienestar emocional y volver a sentir esa alegría natural que siempre lo había caracterizado.

Federico Gómez ha tenido un gran 2024, con varios títulos obtenidos en torneos challenger e ITF, lo que le permitió alcanzar su mejor ranking ATP, logrando el puesto 133. Sin embargo, su éxito en el tenis no ha sido suficiente para contrarrestar las dificultades emocionales que enfrenta, y su mensaje busca dar visibilidad a las luchas internas que a menudo son invisibles para los demás.