Un youtuber británico eligió entre la Bombonera y el Monumental: "Lo siento, es la verdad"

Los hinchas de Boca, que no viven los mejores momentos de los últimos años pero son conocidos por su pasión y aliento incondicional, no tardaron en defender su estadio, argumentando que La Bombonera tiene una atmósfera única que se siente en cada rincón del recinto. Por su parte, los seguidores de River celebraron el comentario de Thogden, viendo en sus palabras un reconocimiento a la grandeza del Monumental que viene renovándose hace mucho tiempo en búsqueda de dar ese gran impacto en las competencias importantes.

Sin lugar a dudas que será un debate que se mantendrá en el tiempo pero que refleja la rivalidad que hay entre ambos equipos y todo lo que generan en personas de otros países que ven cómo gran atractivo viajar hacia nuestro país para poder presenciar esta clase de partidos y poder llevarse otro tipo de experiencia.

