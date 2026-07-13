El día que Javier Milei comparó a Margaret Thatcher con Cruyff y Mbappé durante un debate

Pero ante el ineludible dolor de la guerra de 1982, el libertario necesitó un argumento extremo para separar los logros de Thatcher del antagonismo nacional. Ahí fue cuando decidió meter al fútbol en el barro: "Es como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre... vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador". Más allá de la analogía, Milei derrapó con un furcio histórico: esa goleada del Mundial 74 no fue de Alemania, sino de la Holanda.