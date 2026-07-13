La foto de Margaret Thatcher que acompaña a Javier Milei en su despacho Casa Rosada

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo. No solo admiro a Margaret Thatcher, también admiro a Ronald Reagan. ¿Cuál es el problema? He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante", sostuvo el presidente.

El día que Javier Milei comparó a Margaret Thatcher con Cruyff y Mbappé durante un debate

Javier Milei no dudó en reivindicar abiertamente a Margaret Thatcher en el debate presidencial de 2023, aun sabiendo lo que representa su figura en nuestra historia contemporánea. En ese momento, acorralado por Sergio Massa bajo el peso de la causa Malvinas, el entonces candidato libertario redobló la apuesta y ensayó una inédita defensa para sostener su admiración por la "Dama de Hierro".

"En la historia de la humanidad hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín", lanzó Milei, intentando rescatar la figura de la exprimera ministra británica desde una perspectiva puramente geopolítica.

Pero ante el ineludible dolor de la guerra de 1982, el libertario necesitó un argumento extremo para separar los logros de Thatcher del antagonismo nacional. Ahí fue cuando decidió meter al fútbol en el barro: "Es como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre... vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador". Más allá de la analogía, Milei derrapó con un furcio histórico: esa goleada del Mundial 74 no fue de Alemania, sino de la Holanda.

Para sostener su teoría de que se puede reconocer el talento de un rival sin desmeritarlo, sumó un ejemplo mucho más cercano: "O con los goles que Mbappé nos hizo en la final, vos tendrías que despreciarlo por eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos".

Esta reivindicación de Thatcher, y el intento de asimilarla al respeto por un rival deportivo, sigue bajo la lupa. En las últimas horas, el archivo volvió a encender el debate entre referentes políticos y agrupaciones de excombatientes, dejando claro que, cuando se trata de Malvinas, la figura de la exprimera ministra británica no admite neutralidades ni metáforas futboleras.