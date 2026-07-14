El video de Lionel Messi tras el entrenamiento que conmueve al mundo: "Últimos días..."
En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video donde se ve a Messi solitario y pensativo, tras la última práctica antes de Inglaterra.
Hay máxima expectativa por el partido que la Selección Argentina disputará con Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026 ante España. Y, si bien el país entero está nervioso por el duelo de este miércoles, Lionel Messi parece -más bien- estar pensativo y tendiente a la reflexión.
Hay quienes consideran que, posiblemente, esto sea porque está transitando sus últimos momentos en un Mundial. Lo cierto es que todo esto no es más que una conjetura de los fanáticos que apreciaron con ternura un video de Messi de las últimas horas, que no tardó en volverse viral y conmover al mundo.
Allí, se ve al capitán de la Selección Argentina sentado, en solitario, en un banco del campo de entrenamiento, en lo que fue la última práctica antes de la semifinal. Por un largo rato, el astro mundial permanece pensativo y observando la escena, como si su mente estuviera paseándose por la nostalgia del momento.
Mirá: Lionel Messi, solitario y pensativo antes del duelo con Inglaterra
"De golpe te das cuenta de que son tus últimos días de Mundial...", escribió la cuenta de ESPN, que fue la que inicialmente compartió estas imágenes.
Argentina va por todo ante Inglaterra: por un lugar en la final
Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026 por un boleto a la final en la que ya se encuentra España.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra
- Hora: 16.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Ismail Elfath
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
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