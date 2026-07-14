El video de Lionel Messi tras el entrenamiento que conmueve al mundo: "Últimos días..."

El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

Lionel Messi, capitaneando a la Argentina, y Harry Kane, como máximo líder de Inglaterra.

Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra