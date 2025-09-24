Una estadística del Palmeiras alimenta el sueño de River en la Copa Libertadores
El equipo de Núñez afronta un desafío complejo en San Pablo, pero un registro adverso del Verdao en su propio estadio enciende una luz de esperanza.
River encara una semana decisiva con la misión de revertir el 2-1 sufrido en el estadio Monumental frente a Palmeiras, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La tarea es complicada por la jerarquía del rival, la localía en el Allianz Parque y el peso de las carencias futbolísticas que el propio equipo arrastra.
Sin embargo, hay un dato que los hinchas se aferran para no perder la fe: el conjunto paulista no gana en su casa en series eliminatorias de la Copa desde hace varias temporadas. Tras consagrarse bicampeón en 2020 y 2021, el Verdao mantuvo su condición de candidato, pero no logró repetir título.
En este lapso, acumuló siete llaves consecutivas sin victorias en San Pablo en partidos de eliminación directa. La última vez que festejó como local en ese contexto fue en julio de 2022, con un contundente 5-0 a Cerro Porteño que completó un global de 8-0. Desde entonces, no volvió a cantar victoria, aunque tampoco cayó derrotado.
De hecho, para encontrar su último traspié en casa hay que remontarse a la semifinal de 2020 frente a River. Aquel 0-2 sufrido en el Allianz Parque puso en jaque a los paulistas, que finalmente se clasificaron gracias al 3-0 obtenido en Avellaneda. Ese antecedente permanece fresco en la memoria millonaria y sirve de combustible anímico para soñar con otra remontada histórica.
River va a Brasil en busca de una clasificación épica ante Palmeiras
El patrón de Palmeiras ha sido claro: construyó su fortaleza en los partidos de ida, mayormente como visitante, y luego definió con inteligencia en su estadio. De las siete series sin ganar en Brasil, salió airoso en cuatro ocasiones y quedó eliminado en tres, con desenlaces que incluyeron definiciones por penales.
A pesar de esta estadística alentadora, el desafío es mayúsculo. El equipo de Marcelo Gallardo no solo deberá imponerse ante un adversario acostumbrado a sacar ventaja en escenarios complicados, sino que también tendrá que lidiar con un campo de césped sintético que modifica la velocidad del juego y con un pronóstico de lluvias que promete añadir dificultad.
La ilusión, sin embargo, se sostiene en la historia reciente: el Allianz Parque no siempre fue sinónimo de alegría para Palmeiras en la Libertadores, y esa grieta es la que el equipo de Núñez intentará aprovechar para escribir un nuevo capítulo épico en Brasil.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario