Una estadística del Palmeiras alimenta el sueño de River en la Copa Libertadores

River va a Brasil en busca de una clasificación épica ante Palmeiras

El patrón de Palmeiras ha sido claro: construyó su fortaleza en los partidos de ida, mayormente como visitante, y luego definió con inteligencia en su estadio. De las siete series sin ganar en Brasil, salió airoso en cuatro ocasiones y quedó eliminado en tres, con desenlaces que incluyeron definiciones por penales.

allianz parque

A pesar de esta estadística alentadora, el desafío es mayúsculo. El equipo de Marcelo Gallardo no solo deberá imponerse ante un adversario acostumbrado a sacar ventaja en escenarios complicados, sino que también tendrá que lidiar con un campo de césped sintético que modifica la velocidad del juego y con un pronóstico de lluvias que promete añadir dificultad.

La ilusión, sin embargo, se sostiene en la historia reciente: el Allianz Parque no siempre fue sinónimo de alegría para Palmeiras en la Libertadores, y esa grieta es la que el equipo de Núñez intentará aprovechar para escribir un nuevo capítulo épico en Brasil.