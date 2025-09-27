Una de las joyas del Calcio: Nico Paz volvió a marcar otro gol para el Como
El joven mediapunta argentino abrió el marcador ante Cremonese y sigue consolidándose como una de las grandes promesas de la Selección Argentina.
Nico Paz no deja de dar motivos para que en Italia hablen de él. El talentoso mediocampista ofensivo, formado en la cantera del Real Madrid y actual figura del Como, volvió a ser protagonista en la Serie A al convertir el gol que abrió el partido frente a Cremonese por la quinta fecha del campeonato.
Aunque el encuentro terminó 1-1, su actuación fue nuevamente determinante para que el equipo dirigido por Cesc Fàbregas continúe sorprendiendo en el inicio de la temporada. A los 32 minutos del primer tiempo, el hijo de Pablo Paz -exdefensor de la Selección Argentina en el Mundial de Francia 1998- apareció en el área con toda su categoría.
Tras un desborde de Jesús Rodríguez por la derecha, quien envió un centro rasante, Nico definió con precisión desde el corazón del área para poner en ventaja a su equipo y desatar la euforia en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. La acción ratificó el instinto goleador que viene mostrando el juvenil, cada vez más asentado en el fútbol italiano.
En el complemento, el mediapunta argentino estuvo cerca de volver a marcar con un remate colocado que obligó al arquero Marco Silvestri a una intervención espectacular. Ese disparo pudo haber significado la diferencia definitiva, pero el destino quiso que Cremonese reaccionara y alcanzara la igualdad a 13 minutos del final, gracias al tanto de Federico Baschirotto.
Nico Paz la rompe toda en el Como de Italia
El partido también tuvo presencia de otros argentinos: en Como, Máximo Perrone fue titular y cumplió un rol clave en el mediocampo, mientras que en el conjunto rival arrancó desde el inicio Martín Payero, ex Banfield y Boca, quien más tarde fue reemplazado por Franco Vázquez tras recibir una amonestación.
Con apenas 20 años, Paz se convirtió en uno de los grandes atractivos del Calcio. Su capacidad técnica, visión de juego y llegada al gol lo posicionan no solo como un hombre clave en el esquema de Fàbregas, sino también como una pieza con futuro inmediato en la Selección Argentina.
Ya ha sido convocado en varias oportunidades y su desempeño en Italia refuerza la idea de que será protagonista en la renovación del plantel nacional. Los elogios en la prensa italiana y en los análisis de especialistas se multiplican, comparándolo con figuras que marcaron época en el fútbol europeo. Lo cierto es que, partido a partido, está forjando su propio camino.
