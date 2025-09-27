Una de las joyas del Calcio: Nico Paz volvió a marcar otro gol para el Como

Nico Paz la rompe toda en el Como de Italia

El partido también tuvo presencia de otros argentinos: en Como, Máximo Perrone fue titular y cumplió un rol clave en el mediocampo, mientras que en el conjunto rival arrancó desde el inicio Martín Payero, ex Banfield y Boca, quien más tarde fue reemplazado por Franco Vázquez tras recibir una amonestación.

nico paz 1

Con apenas 20 años, Paz se convirtió en uno de los grandes atractivos del Calcio. Su capacidad técnica, visión de juego y llegada al gol lo posicionan no solo como un hombre clave en el esquema de Fàbregas, sino también como una pieza con futuro inmediato en la Selección Argentina.

Ya ha sido convocado en varias oportunidades y su desempeño en Italia refuerza la idea de que será protagonista en la renovación del plantel nacional. Los elogios en la prensa italiana y en los análisis de especialistas se multiplican, comparándolo con figuras que marcaron época en el fútbol europeo. Lo cierto es que, partido a partido, está forjando su propio camino.