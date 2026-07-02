Cayó nieve en el sur de Buenos Aires: las mejores imágenes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas de los bahienses y turistas al confirmar que existen pronósticos de lluvias y nevadas para la madrugada y la mañana de este jueves en Mar del Plata y sus alrededores.

El ingreso de la masa de aire de origen polar, combinado con los niveles justos de humedad provenientes del océano, generó las condiciones propicias para que el agua se transforme en copos en las zonas costeras, un evento histórico que no se repite con frecuencia en la región.

El mapa del frío y la nieve en Mar del Plata y la Costa

Para la jornada de este jueves, el organismo oficial prevé un cronograma climático muy marcado por la inestabilidad y el frío extremo en Mar del Plata:

Madrugada y mañana: Período crítico con probabilidad de lluvias y nevadas aisladas , acompañado de un ambiente gélido donde la temperatura mínima tocará los 0°C .

Tarde: El fenómeno comenzará a mutar hacia chaparrones de lluvia intermitentes, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 8°C .

Noche: Se espera una notable mejoría en las condiciones generales, con el cese de las precipitaciones y un cielo que quedará parcialmente nublado.

La chance de ver caer nieve no es exclusiva de Mar del Plata. El parte meteorológico detalló que las condiciones de inestabilidad y marcas térmicas congelantes son idénticas para otras localidades de la región costera.

Distritos como Necochea, Miramar, Pinamar y Villa Gesell se mantienen bajo el mismo régimen de previsión, por lo que toda la franja costera del sudeste bonaerense entró en una vigilia helada a la espera de registrar imágenes que evoquen las postales más características del sur de nuestro país.