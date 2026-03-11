Una runner argentina ganó la maratón que se corre en las Islas Malvinas y le dedicó su triunfo a los excombatientes

runner argentina ganó una maratón en las Islas Malvinas

El resultado final ubicó a Rebecca Gilbert en segundo lugar (3:42:54) y a Chloe Tyler en el tercero (3:58:20). Sebastián Lucero, esposo de la ganadora, celebró el logro desde Buenos Aires, donde caminó junto a su hija y más tarde comentó: “La rompió. Ganó la Maratón de Malvinas”. En tanto, en declaraciones recogidas por El Mensajero, Cerrone sostuvo: “Es algo que no busqué”.

Finalizada la competencia, manifestó: “Fue todo muy emotivo y también muy duro”. Y resaltó que su presencia allí respondía a un único propósito: “La necesidad de representar a nuestro país en nuestras islas”. Por regulaciones locales, debió competir sin utilizar insignias argentinas en su vestimenta, proceso que intensificó el valor de su gesto al dedicar la victoria.

En una ebtrevista con Telenoche, la atleta contó durante la preparación para la carrera se enteró de que los competidores no podían utilizar símbolos argentinos. “En el transcurso de los cuatro meses de preparación me dijeron que no podíamos correr con nada de Argentina”, recordó.

Cerrone aseguró que esa situación fue lo que la impulsó a proponerse ganar la competencia. “Me despertó una desesperación que no me esperé. Dije: tengo que ganar de alguna forma, tengo que subir al podio y hacer que se escuche Argentina”, contó.

Candela, de 48 años, explicó que suele correr maratones en distintos puntos del país y que inicialmente ya estaba feliz con la posibilidad de participar en las islas. Sin embargo, el contexto le dio un significado especial al desafío.

“Yo no soy joven, estoy más cerca de los 50 y es difícil correr fuerte o tratar de ganar una carrera a mi edad. Pero dejé todo y se cumplió ese sueño de escuchar a Argentina ahí”, afirmó.