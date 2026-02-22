Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión - Aldosivi por el Torneo Apertura.
Unión recibirá este domingo a Aldosivi desde las 21.30 en el estadio 15 de Abril, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo santafesino intentará volver al triunfo ante su público luego de un partido en el que mostró buen rendimiento, pero no logró reflejarlo en el resultado, mientras que el conjunto marplatense buscará aprovechar el envión anímico tras su reciente victoria por Copa Argentina.
El Tatengue llega con sensaciones encontradas tras el empate sin goles frente a San Lorenzo. A pesar de haber dominado gran parte del juego y generado situaciones claras, el equipo dirigido por Leonardo Madelón no consiguió romper el cero y dejó escapar dos puntos importantes. En Santa Fe valoran el funcionamiento colectivo, aunque saben que necesitan mayor eficacia para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Su fortaleza como local contrasta con las dificultades que ha mostrado fuera de casa, un factor que explica su ubicación actual lejos de la zona de playoffs.
Del otro lado estará Aldosivi, que logró un necesario respiro tras imponerse 3 a 0 ante San Miguel en los 32avos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió cortar una racha adversa en este inicio de temporada. El triunfo no solo significó un impulso anímico, sino también la clasificación a la próxima instancia, donde deberá enfrentarse a River.
La probable formación de Unión vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
La probable formación de Aldosivi vs. Unión, por el Torneo Apertura
Axel Werner; Rodrigo González o Guillermo Enrique, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodriguez; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
