Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Aldosivi

El Tatengue llega con sensaciones encontradas tras el empate sin goles frente a San Lorenzo. A pesar de haber dominado gran parte del juego y generado situaciones claras, el equipo dirigido por Leonardo Madelón no consiguió romper el cero y dejó escapar dos puntos importantes. En Santa Fe valoran el funcionamiento colectivo, aunque saben que necesitan mayor eficacia para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Su fortaleza como local contrasta con las dificultades que ha mostrado fuera de casa, un factor que explica su ubicación actual lejos de la zona de playoffs.