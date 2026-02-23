Afirman que Diego Simeone tiene un preacuerdo para dejar Atlético Madrid y dirigir en Italia
Un programa televisivo aseguró que el entrenador argentino tendría arreglado su desembarco en el Inter la próxima temporada aunque su contrato se extiende hasta 2027.
La continuidad de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid volvió a quedar bajo la lupa tras una revelación que sacudió al fútbol europeo. Según informó el programa español El Chiringuito, el director técnico argentino habría firmado un preacuerdo con el Inter de Milán para asumir la conducción del equipo italiano a partir de la próxima temporada.
La versión se conoció en un momento sensible para el club madrileño, que atraviesa cambios estructurales tras la llegada de un nuevo director deportivo y la reciente venta a un fondo de inversión estadounidense. En ese marco, el ciclo del “Cholo”, que tiene contrato vigente hasta 2027, aparece rodeado de incertidumbre.
De acuerdo a lo expuesto en el ciclo televisivo, Simeone tendría la intención de cerrar su etapa en el Atlético con un título. La Copa del Rey surge como la oportunidad más concreta, luego de la contundente victoria 4-0 ante el FC Barcelona en la ida de las semifinales. El deseo de despedirse con una conquista sería, según la información, uno de los motores detrás de la eventual decisión.
El interés del Neroazzurro se explica también por su propio contexto. Tras la salida de Simone Inzaghi rumbo al Al-Hilal, el club lombardo quedó bajo la conducción de Cristian Chivu. Si bien el equipo lidera la Serie A y mantiene aspiraciones en la Champions League, la dirigencia evaluaría un golpe de efecto con la llegada de un entrenador de la talla de Simeone.
El vínculo entre el argentino y el club de Milán no es nuevo. Como futbolista, defendió esa camiseta entre 1997 y 1999, etapa en la que conquistó la Copa de la UEFA. Además, en noviembre pasado, el propio técnico dejó una frase que ahora resuena con fuerza: “No estoy seguro porque no depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré, sí que me imagino una época dentro del Inter...”.
Aunque no existen comunicados oficiales que confirmen el supuesto preacuerdo, la información difundida en España instaló el tema en la agenda deportiva europea. El futuro del Cholo, uno de los entrenadores más influyentes de la última década, vuelve así a estar en el centro de la escena.
