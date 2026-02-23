Afirman que Diego Simeone tiene un preacuerdo para dejar Atlético Madrid y dirigir en Italia

diego cholo simeone

El vínculo entre el argentino y el club de Milán no es nuevo. Como futbolista, defendió esa camiseta entre 1997 y 1999, etapa en la que conquistó la Copa de la UEFA. Además, en noviembre pasado, el propio técnico dejó una frase que ahora resuena con fuerza: “No estoy seguro porque no depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré, sí que me imagino una época dentro del Inter...”.