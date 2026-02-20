Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026.
Instituto recibirá este viernes desde las 20 a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Presidente Perón, con la intención de confirmar la levantada que insinuó en la fecha pasada, en lo que será la sexta jornada del Torneo Apertura 2026.
El conjunto cordobés logró sacarse la presión al imponerse 2-0 frente a Central Córdoba en lo que significó el estreno de Diego Flores como entrenador. El Traductor asumió tras la salida de Daniel Oldrá, en un contexto de resultados adversos, y rápidamente consiguió una respuesta positiva del plantel. Con esa inyección anímica, Instituto intentará hacerse fuerte otra vez ante su gente y sumar tres puntos que le permitan despegar en la Zona correspondiente.
Del otro lado estará el Decano, que también logró romper el maleficio en la quinta fecha con una goleada convincente por 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Los dirigidos por Hugo Colace mostraron contundencia y orden, dos aspectos que habían sido deficitarios en las primeras presentaciones. Sin embargo, más allá del alivio que significó esa victoria, el panorama general obliga a sostener el ritmo: el equipo tucumano necesita sumar para tomar distancia de la zona baja de la tabla anual y, al mismo tiempo, mirar de reojo los promedios.
Formaciones de Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Alex Luna y Matias Fonseca. DT: Diego Flores.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño. DT: Hugo Colace.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario