Unión vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pincha", que viene de dar el batacazo en el Maracaná al clasificarse a la final de la Libertadores, buscará una victoria ante Unión para acercarse a los puestos de playoffs.
Unión recibe a Estudiantes este lunes, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
El “Tatengue” llega a este compromiso después de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra y acumula cinco partidos sin ganar en el torneo. Con 14 puntos, se ubica en el undécimo puesto de la Zona A y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, el “Pincha” viene de clasificarse a la final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná. De esta manera, el equipo platense, que se metió en la final del máximo certamen continental luego de 17 años, se medirá con Palmeiras el próximo 28 de noviembre, en Montevideo.
En el ámbito local, viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo y también suma 14 unidades, con las que ocupa el décimo lugar de la Zona A, por lo que también necesita una victoria para mantener sus chances de avanzar a los playoffs.
Formaciones de Unión vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
-
Unión: Matías Mansilla; Lucas Ayala, Juan Ludueña, Matías Rocha, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Lucas Piovi; Tiago Palacios, Bautista Kociubinski, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
-
Hora: 19.00.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Fernando Espinoza.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario