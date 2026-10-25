Unión vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El “Tatengue” llega a este compromiso después de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra y acumula cinco partidos sin ganar en el torneo. Con 14 puntos, se ubica en el undécimo puesto de la Zona A y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.