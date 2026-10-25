Levantaba casi 200 kilos y sufrió un accidente escatológico que se volvió viral: "No controlás todo"

“Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción”, comentó la atleta, en una frase con la que hizo referencia tanto al incidente como a sus avances en el levantamiento de potencia.

Qué es la incontinencia urinaria por esfuerzo

El episodio que se observa en el video puede relacionarse con la llamada incontinencia urinaria por esfuerzo, una condición que consiste en la pérdida involuntaria de orina cuando aumenta la presión sobre la vejiga durante una actividad física.

Según explica la Clínica Mayo, esta situación puede presentarse al realizar acciones como toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados. No se trata de una reacción vinculada con el estrés emocional, sino de una respuesta física que puede producirse cuando la presión ejercida supera la capacidad de los mecanismos que mantienen la continencia.

En tentant de soulever une barre de 200 kg, l'athlète brésilienne Renata Touma a subi une fuite urinaire en direct pic.twitter.com/RvYSBWgr0G — 75 Secondes (@75secondes) October 25, 2026

El desafío de levantar casi 200 kilos

El powerlifting, también llamado levantamiento de potencia, es un deporte en el que los participantes buscan alcanzar su máxima fuerza en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. Cada ejercicio requiere preparación, técnica y concentración para movilizar cargas elevadas.

En el peso muerto, la persona debe levantar una barra desde el suelo hasta alcanzar una posición erguida, con las rodillas y la cadera extendidas. Cuando se trabaja con pesos cercanos a los 200 kilos, el esfuerzo físico es considerable y exige una preparación específica.

Pese a que el intento de 192,5 kilos no salió como esperaba, Touma dejó en claro que continúa enfocada en superar su marca. La atleta compartió sus expectativas para las próximas competencias y reafirmó su intención de completar el levantamiento.

“Hoy mi marca actual es de 192,5 kg. Lo que un día fue un sueño, hoy es mi tercer intento. ¡Y prometo que, en la próxima competición, esa cifra subirá y lograré completarla!”, expresó.

Así, la brasileña convirtió una situación inesperada en un tema de conversación en las redes sociales, mientras mantiene el foco en su evolución deportiva y en el objetivo de mejorar su rendimiento en futuras presentaciones.