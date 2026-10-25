Levantaba casi 200 kilos y sufrió un accidente escatológico que se volvió viral: "No controlás todo"
La brasileña Renata Christina Touma quedó en el centro de la atención tras protagonizar una situación que se viralizó en redes sociales.
Un video de una competencia de powerlifting en São Paulo, Brasil, se volvió viral en las redes sociales después de que Renata Christina Touma protagonizara una situación inesperada durante uno de sus levantamientos. La atleta, que también se desempeña como nutricionista y entrenadora, participó el 17 de octubre en la Copa SP de Levantamento Terra, dentro de la categoría de 69 kilos, y el episodio quedó registrado en una grabación que generó cientos de miles de interacciones.
El momento se produjo cuando Touma intentaba levantar 192,5 kilos en una prueba de peso muerto. En las imágenes, compartidas por ella misma en Instagram, se observa cómo se prepara para subir a la plataforma y concentra toda su atención en ejecutar el movimiento. Sin embargo, durante el esfuerzo se advierte una pérdida involuntaria de orina, mientras la deportista no consigue completar el levantamiento.
En un primer momento, la brasileña publicó el video sin mencionar lo que había ocurrido durante la prueba. En cambio, eligió acompañarlo con una reflexión sobre la actitud frente a los imprevistos: “No controlás todo lo que sucede. Pero podés decidir qué hacer con aquello que está a tu alcance”. La situación no tardó en ser advertida por los usuarios, que comenzaron a compartir la grabación y a comentar el episodio en distintas plataformas.
En ese mismo posteo, la deportista también dejó otra reflexión vinculada con su disciplina y la preparación física: “La fuerza no se trata solo del peso que levantas. También se trata de las decisiones que tomas, la disciplina que construyes y cómo respondes a los desafíos”.
La repercusión llevó a Touma a referirse nuevamente al tema a través de una serie de videos publicados en las historias de Instagram. Allí se mostró sorprendida por la dimensión que había alcanzado la grabación y abordó lo sucedido con humor, sin dejar de lado sus objetivos deportivos.
“Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción”, comentó la atleta, en una frase con la que hizo referencia tanto al incidente como a sus avances en el levantamiento de potencia.
Qué es la incontinencia urinaria por esfuerzo
El episodio que se observa en el video puede relacionarse con la llamada incontinencia urinaria por esfuerzo, una condición que consiste en la pérdida involuntaria de orina cuando aumenta la presión sobre la vejiga durante una actividad física.
Según explica la Clínica Mayo, esta situación puede presentarse al realizar acciones como toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados. No se trata de una reacción vinculada con el estrés emocional, sino de una respuesta física que puede producirse cuando la presión ejercida supera la capacidad de los mecanismos que mantienen la continencia.
El desafío de levantar casi 200 kilos
El powerlifting, también llamado levantamiento de potencia, es un deporte en el que los participantes buscan alcanzar su máxima fuerza en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. Cada ejercicio requiere preparación, técnica y concentración para movilizar cargas elevadas.
En el peso muerto, la persona debe levantar una barra desde el suelo hasta alcanzar una posición erguida, con las rodillas y la cadera extendidas. Cuando se trabaja con pesos cercanos a los 200 kilos, el esfuerzo físico es considerable y exige una preparación específica.
Pese a que el intento de 192,5 kilos no salió como esperaba, Touma dejó en claro que continúa enfocada en superar su marca. La atleta compartió sus expectativas para las próximas competencias y reafirmó su intención de completar el levantamiento.
“Hoy mi marca actual es de 192,5 kg. Lo que un día fue un sueño, hoy es mi tercer intento. ¡Y prometo que, en la próxima competición, esa cifra subirá y lograré completarla!”, expresó.
Así, la brasileña convirtió una situación inesperada en un tema de conversación en las redes sociales, mientras mantiene el foco en su evolución deportiva y en el objetivo de mejorar su rendimiento en futuras presentaciones.
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