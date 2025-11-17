Unión empató en Córdoba ante Belgrano y terminó segundo en la Zona A del Clausura

Con este resultado, Unión se ubicó en la segunda posición del grupo y accedió a los playoffs en un escenario favorable, ya que enfrentará al séptimo de la Zona B, que hasta el momento es Talleres de Córdoba. El cruce todavía no está confirmado, pero la expectativa es alta debido al nivel mostrado por ambos equipos a lo largo del campeonato. Para Unión, el foco está puesto en sostener la regularidad y aprovechar el impulso que generó la clasificación.