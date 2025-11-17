Unión empató en Córdoba ante Belgrano y terminó segundo en la Zona A del Clausura
Unión igualó 0-0 ante Belgrano como visitante por el Torneo Clausura y, con 25 puntos, terminó segundo en la Zona A para enfrentarse al séptimo de la Zona B.
Unión de Santa Fe cerró la fase regular del Torneo Clausura con un empate sin goles frente a Belgrano en Córdoba y aseguró el segundo puesto de la Zona A. Con 25 unidades, el equipo de Leonardo Madelón quedó bien posicionado para los playoffs, donde enfrentaría al séptimo de la Zona B, hoy Talleres.
Unión aseguró su clasificación en la Zona A
El empate 0-0 ante Belgrano en condición de visitante le alcanzó a Unión para cumplir con el objetivo de finalizar entre los mejores de la Zona A. El equipo dirigido por Leonardo Madelón sumó 25 puntos y se consolidó como uno de los más regulares de la fase. A pesar de no haber logrado romper el marcador en Córdoba, el conjunto santafesino mostró solidez defensiva y orden táctico, dos aspectos que explican el buen rendimiento acumulado durante todo el certamen.
Con este resultado, Unión se ubicó en la segunda posición del grupo y accedió a los playoffs en un escenario favorable, ya que enfrentará al séptimo de la Zona B, que hasta el momento es Talleres de Córdoba. El cruce todavía no está confirmado, pero la expectativa es alta debido al nivel mostrado por ambos equipos a lo largo del campeonato. Para Unión, el foco está puesto en sostener la regularidad y aprovechar el impulso que generó la clasificación.
Belgrano vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Belgrano vs. Unión: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federicco Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menosi, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Belgrano vs. Unión: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario