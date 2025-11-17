Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
Por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Belgrano y Unión se miden este lunes desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, en un duelo que adquiere tintes de final para las aspiraciones de ambos, aunque cada uno llega con urgencias distintas.
El presente del Pirata ha sido irregular en el tramo decisivo del campeonato. Todavía está en condiciones de avanzar a playoffs, siempre y cuando logre ganar y al menos una de las variables ajenas le juegue a favor: un tropiezo de Banfield ante Central Córdoba, una caída de Racing frente a Newell’s, un resultado adverso de Barracas contra Huracán sin una diferencia abultada, o una derrota de Tigre en su visita a Boca.
Unión, por su parte, encara el viaje con mayor serenidad, aunque sin margen para relajarse. El empate sin goles ante Barracas Central le aseguró un lugar en los octavos de final, pero ahora la meta pasa por asegurar la localía en dicha instancia, objetivo que cumplirá con tan solo cosechar un punto.
Belgrano vs. Unión: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federicco Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menosi, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
