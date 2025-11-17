Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Unión

El presente del Pirata ha sido irregular en el tramo decisivo del campeonato. Todavía está en condiciones de avanzar a playoffs, siempre y cuando logre ganar y al menos una de las variables ajenas le juegue a favor: un tropiezo de Banfield ante Central Córdoba, una caída de Racing frente a Newell’s, un resultado adverso de Barracas contra Huracán sin una diferencia abultada, o una derrota de Tigre en su visita a Boca.