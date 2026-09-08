En el cierre de la fecha, Unión venció 3-2 a Instituto en un partidazo
La "Gloria" buscaba una victoria que lo depositara en lo más alto de la Zona A, pero el "Tatengue" se hizo fuerte de local.
Unión de Santa Fe cosechó este lunes un valioso triunfo por 3 a 2 ante Instituto en el estadio 15 de Abril, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El desarrollo del encuentro comenzó cuesta arriba para el Tatengue debido a la tempranera apertura del marcador por parte de Leonel Mosevich para la visita, aunque la reacción local no tardó en llegar y Brahian Cuello estableció la paridad parcial antes del descanso.
Ya en el complemento, el conjunto santafesino logró dar vuelta las acciones gracias a las definiciones de Cristian Tarragona y Misael Aguirre. Sobre el epílogo, Hernán De La Fuente achicó distancias con un gol de gran factura, en un cierre caliente que dejó a ambos conjuntos con diez futbolistas por las expulsiones de Tarragona, tras revisión del VAR, y Matías Gallardo.
Con esta victoria, la tercera de manera consecutiva, el equipo se posiciona en el quinto puesto de la Zona A con 13 unidades y se prepara para recibir este sábado desde las 16.45 a Independiente, mientras que la Gloria se mantiene en la tercera colocación con 16 puntos y visitará el próximo lunes a las 21.15 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba.
Formaciones de Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- TV: TNT Sports.
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