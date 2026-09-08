En el cierre de la fecha, Unión venció 3-2 a Instituto en un partidazo

Con esta victoria, la tercera de manera consecutiva, el equipo se posiciona en el quinto puesto de la Zona A con 13 unidades y se prepara para recibir este sábado desde las 16.45 a Independiente, mientras que la Gloria se mantiene en la tercera colocación con 16 puntos y visitará el próximo lunes a las 21.15 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba.