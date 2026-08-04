Unión vs. Lanús el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Lanús, que viene de sumar dos derrotas al hilo, y el "Tatengue" juegan este jueves el partido postergado de la segunda fecha en Santa Fe. Los detalles en la nota.
Unión y Lanús chocan este jueves en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará desde las 19, en el estadio 15 de Abril y será televisado por TNT Sports.
El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Granate" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que quedó eliminado tras caer por 4 a 2 en el global frente a Cienciano en Perú.
Nicolás Lamolina será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo Acevedo y Marcelo Bistocco. José Carreras estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Leonardo Madelón se presenta como local en el torneo con el objetivo de sumar su primera victoria luego de empatar en el debut con Platense y caer en la última fecha frente a Gimnasia de Mendoza.
Lanús, por su parte, debutó con una victoria por 1 a 0 frente a San Lorenzo, quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 4 a 0 ante Cienciano en Perú y, en su última presentación, perdió 1 a 0 frente a Instituto como local. De esta manera, el "Granate" buscará recuperarse en Santa Fe y volver al triunfo en el Torneo Clausura.
Formaciones de Unión vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
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