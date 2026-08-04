Unión vs. Lanús el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Lanús viene de caer ante Instituto en la tercera fecha del Clausura.

Lanús, por su parte, debutó con una victoria por 1 a 0 frente a San Lorenzo, quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 4 a 0 ante Cienciano en Perú y, en su última presentación, perdió 1 a 0 frente a Instituto como local. De esta manera, el "Granate" buscará recuperarse en Santa Fe y volver al triunfo en el Torneo Clausura.