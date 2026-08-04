Los hinchas de Boca reaccionaron ante la inminente llegada de Enner Valencia: "Da lástima"
El delantero ecuatoriano volvió a aparecer en el radar del Xeneize y la noticia generó una fuerte repercusión entre los hinchas, que cuestionaron su presente y edad.
El nombre de Enner Valencia volvió a instalarse en el mercado de pases de Boca y, mientras la dirigencia analiza la posibilidad de incorporarlo, la reacción de los hinchas en las redes sociales fue mayoritariamente negativa.
El delantero ecuatoriano, de 36 años, aparece como una de las alternativas para reforzar el ataque del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que continúa en la búsqueda de un centrodelantero para afrontar el segundo semestre. Sin embargo, buena parte de los simpatizantes xeneizes no recibió con entusiasmo la noticia.
Las críticas apuntaron principalmente a su edad y a su rendimiento reciente, especialmente después de un Mundial 2026 en el que no logró convertir goles con la selección de Ecuador. Entre los comentarios más repetidos en redes sociales aparecieron frases como: "En el Mundial dio lástima. Desconozco su actualidad a nivel clubes. Pero gratis, 36 años... Encaja perfecto con el perfil que le gusta a Riquelme", "Un año más y se jubila", "Dios mío, estamos completamente a la deriva" y "Ahora Boca es un geriátrico".
Más allá del rechazo de gran parte de los hinchas, la negociación todavía no está cerrada. Valencia también tuvo sondeos para regresar al fútbol ecuatoriano, aunque distintos medios aseguran que su prioridad hoy sería Boca. En el Xeneize consideran que la experiencia internacional del atacante podría ser un aporte importante para un plantel que necesita variantes ofensivas y que afrontará la recta decisiva del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
Los números de Enner Valencia en 2026
Entre su participación en el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, el atacante disputó 16 partidos durante el semestre, acumuló cerca de 1.000 minutos y marcó cuatro goles, todos con su club. Con la selección ecuatoriana, en cambio, no logró convertir durante la Copa del Mundo, un rendimiento que generó cuestionamientos entre los hinchas y que hoy vuelve a estar en el centro del debate ante la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.
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