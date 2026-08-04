Los hinchas de Boca reaccionaron ante la inminente llegada de Enner Valencia: "Da lástima"

Las críticas apuntaron principalmente a su edad y a su rendimiento reciente, especialmente después de un Mundial 2026 en el que no logró convertir goles con la selección de Ecuador. Entre los comentarios más repetidos en redes sociales aparecieron frases como: "En el Mundial dio lástima. Desconozco su actualidad a nivel clubes. Pero gratis, 36 años... Encaja perfecto con el perfil que le gusta a Riquelme", "Un año más y se jubila", "Dios mío, estamos completamente a la deriva" y "Ahora Boca es un geriátrico".