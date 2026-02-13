Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Tanteguen" y el "Ciclón" buscan cortar la racha irregular en el marco de la continuidad de la quinta fecha del certamen.
Unión y San Lorenzo, ambos equipos necesitados de alegrías y de regularidad, chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Ariel Penel. Se podrá ver por TNT Sports.
Unión de Santa Fe atraviesa un presente complejo que contrasta con el sólido cierre de año que tuvo en 2025. El equipo dirigido por Leonardo Madelón no logra encontrar el rumbo en este inicio de temporada: tras la reciente caída 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el "Tatengue" quedó relegado de los puestos de vanguardia en el Grupo A.
Con una cosecha magra de apenas cuatro puntos —producto de una victoria, un empate y dos derrotas—, la falta de fluidez en su juego empieza a generar preocupación en la capital santafesina.
Por su parte, San Lorenzo llega a este duelo inmerso en un clima de tensión y cuestionamientos. La derrota en el clásico ante Huracán profundizó el malestar tanto en las tribunas como en los despachos, evidenciando una crisis que mezcla lo deportivo con lo institucional.
Si bien el conjunto de Boedo ocupa actualmente el último puesto de clasificación a octavos con seis unidades, el rendimiento irregular mantiene al club en un estado de incertidumbre política y futbolística que obliga a buscar un resultado positivo con urgencia.
Formaciones de Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.
Datos de Unión vs. San Lorenzo
- Hora: 22.15.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- Estadio: 15 de Abril (Santa Fe).
