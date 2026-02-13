Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Si bien el conjunto de Boedo ocupa actualmente el último puesto de clasificación a octavos con seis unidades, el rendimiento irregular mantiene al club en un estado de incertidumbre política y futbolística que obliga a buscar un resultado positivo con urgencia.

Formaciones de Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.

Datos de Unión vs. San Lorenzo