Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Apertura.
En el partido que abre la jornada, Central Córdoba y Unión se enfrentan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 21 horas de Argentina en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Merlos. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Santiago del Estero llega a esta fecha con la urgencia de romper la racha negativa, luego de un inicio de torneo donde apenas cosechó un punto de nueve posibles tras caer ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo, y empatar sin goles frente a Atlético Tucumán.
Por el contrario, el presente de Unión de Santa Fe es de puro envión anímico tras la contundente goleada 4-0 sobre el "Lobo" mendocino, con tantos de Rafael Profini, Marcelo Estigarribia, Diego Díaz y un infortunio de Luciano Paredes en contra.
Formaciones de Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
