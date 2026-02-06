Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En Santiago del Estero, el "Ferroviario" y el "Tatengue" abren este viernes la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.
En el partido que abre la jornada, Central Córdoba y Unión se enfrentan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 21 horas de Argentina en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Merlos. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Santiago del Estero llega a esta fecha con la urgencia de romper la racha negativa, luego de un inicio de torneo donde apenas cosechó un punto de nueve posibles tras caer ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo, y empatar sin goles frente a Atlético Tucumán.
La autocrítica no tardó en llegar desde el banco de suplentes: “Siempre cuando se pierde hay lamento, tristeza y bronca. Hay que revisar lo que fue la forma del partido”, admitió el entrenador Lucas Pusineri, subrayando la necesidad de un giro táctico para conseguir el primer triunfo del campeonato.
Por el contrario, el presente de Unión de Santa Fe es de puro envión anímico tras la contundente goleada 4-0 sobre el "Lobo" mendocino, con tantos de Rafael Profini, Marcelo Estigarribia, Diego Díaz y un infortunio de Luciano Paredes en contra.
Los dirigidos por Leonardo Madelón, que ya suman 4 unidades en la tabla, desembarcarán en territorio santiagueño con el objetivo claro de encadenar su segunda victoria consecutiva y prenderse en el lote de arriba del Apertura.
Formaciones de Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.
Datos de Central Córdoba vs. Unión
- Hora: 21.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: Madre de Ciudades
