Real Madrid venció 3-0 al Real Oviedo y Franco Mastantuono debutó como titular
El Merengue logró su segunda victoria en LaLiga 2025/26 con doblete de Mbappé y un gol de Vinicius Jr.. El argentino fue titular por primera vez y mostró un nivel destacado.
El Real Madrid sigue con paso firme en el inicio de la Liga de España 2025/26. Este domingo, el conjunto dirigido por Xabi Alonso superó 3-0 como visitante al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, con goles de Kylian Mbappé (doblete) y Vinicius Jr..
El partido marcó además el debut como titular de Franco Mastantuono, que fue una de las figuras del equipo hasta los 17 minutos del segundo tiempo. El mediocampista argentino, que había ingresado en el debut ante Osasuna, demostró un gran nivel y dejó buenas impresiones para el cuerpo técnico y los hinchas.
Con este triunfo, Real Madrid mantiene puntaje perfecto en las primeras dos fechas de LaLiga y confirma su intención de dominar la competición con un plantel renovado y jóvenes talentos en alza. El próximo compromiso será como local ante Mallorca, donde el Merengue buscará seguir sumando de a tres y consolidar su liderazgo inicial en el torneo.
