Preocupante alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras provincias: qué pasará este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó complicaciones climáticas en varias provincias del país. Enterate acá todos los detalles.
De cara al viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fuertes tormentas para varias zonas del país, incluyendo a Buenos Aires. De esta manera, el organismo detalló las inclemencias del tiempo para la última jornada de la semana laboral, que tendrá cielo cubierto en diversas zonas.
Si bien en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se esperan lluvias para este viernes, hay un sector bonaerense que sufrirá precipitaciones.
En este sentido, el SMN detalló cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para esta jornada.
Alerta naranja por fuertes tormentas para La Pampa
En relación a esta provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 11 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Chubut y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
