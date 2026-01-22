Trascienden escalofriantes imágenes del aberrante crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe
El chico de 15 años fue torturado y asesinado salvajemente por otros tres adolescentes, una de las cuales era su novia, que le reclamaban unos videos que supuestamente tenía en su teléfono celular.
El 18 de diciembre pasado, el adolescente Jeremías Monzón desapareció en la localidad santafesina de Santo Tomé; su cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.
Los investigadores determinaron que había sido atacado y asesinado de manera salvaje tras haber sido citado mediante engaños: la autopsia confirmó que sufrió más de 20 puñaladas con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.
Su novia, identificada como M.A., tiene 16 años y es la principal sospechosa, ya que el análisis de los teléfonos celulares incautados se detectaron mensajes mediante los cuales se estableció que habría sido el nexo entre la víctima y sus asesinos.
La adolescente está detenida en un centro cerrado para menores y los otros dos implicados, de 14 y 15 años, presuntos autores materiales junto a la chica detenida del brutal crimen, participaron de una audiencia de imputación, pero por su edad son no punibles.
Imágenes escalofriantes del asesinato
Ahora trascendió un escalofriante video (del que solo reproducimos parte del audio) en el que se ve y se escucha a los asesinos del chico de 15 años cometiendo el aberrante crimen, que ellos mismos grabaron, que dura unos cuatro minutos y revela las características brutales del hecho que conmociona a Santa Fe.
En las imágenes viralizadas en redes sociales y a través de canales de difusión como Whatsapp y Telegram, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos”.
“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, responde. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su novia: “Matalo”, pide.
Antes, los los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada". Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.
