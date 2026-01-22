Cambió el pronóstico y hay fecha de lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué va a pasar con el calor

Cuándo vuelve las lluvias al AMBA

Para el fin de semana se esperan buenas condiciones y altas temperaturas. El SMN prevé un sábado con cielo parcialmente nublado y marcas que rondarán entre 24 grados de mínima y 34 de máxima.

Del mismo modo, el organismo nacional tiene para el domingo un pronóstico de cielo todavía parcialmente nublado, y temperaturas de entre 23 y 34 grados.

La nueva semana se espera agobiante. El SMN anticipa un lunes que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas que arrancarán en 26 grados de mínima, y podría trepar hasta 36.

Sin embargo, es justo para el lunes para cuando el sitio Meteored pronostica un regreso de precipitaciones. El portal especializado mantenía 30% de probabilidades de lluvia débil para el inicio de la nueva semana, chances que podrían o afianzarse o ir diluyéndose con el correr de los días.

meteored lunes Meteored ya pronostica lluvias para el próximo lunes en Buenos Aires.

Una tendencia clara para la continuidad de la nueva semana parece ser el calor extremo. De esta manera, el organismo nacional espera que el martes tenga cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 26 y 35 grados.