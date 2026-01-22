Cambió el pronóstico y hay fecha de lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué va a pasar con el calor
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que siga con fuerza el calor en el AMBA, mientras que Meteored ya tiene fecha próxima para la vuelta de las lluvias.
Luego de algunas jornadas con alivio, volvió el calor intenso con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y si bien se esperan algunos días más con temperaturas altas y en ascenso, en especial para el fin de semana, ya asoma una fecha para el regreso de las lluvias.
En este marco, este jueves se hizo sentir el calor en una jornada que transcurrió con nubosidad variable y momentos de cielo despejado, y con temperaturas que rondaron entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31
Del mismo modo, se espera un cierre de semana con una tendencia similar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un viernes con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 22 y 32 grados.
El extendido del SMN no anticipa un regreso de precipitaciones para las próximas jornadas. Sin embargo, cambió el pronóstico del sitio especializado Meteored, que sí tiene una fecha para la vuelta de las lluvias al AMBA.
Cuándo vuelve las lluvias al AMBA
Para el fin de semana se esperan buenas condiciones y altas temperaturas. El SMN prevé un sábado con cielo parcialmente nublado y marcas que rondarán entre 24 grados de mínima y 34 de máxima.
Del mismo modo, el organismo nacional tiene para el domingo un pronóstico de cielo todavía parcialmente nublado, y temperaturas de entre 23 y 34 grados.
La nueva semana se espera agobiante. El SMN anticipa un lunes que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas que arrancarán en 26 grados de mínima, y podría trepar hasta 36.
Sin embargo, es justo para el lunes para cuando el sitio Meteored pronostica un regreso de precipitaciones. El portal especializado mantenía 30% de probabilidades de lluvia débil para el inicio de la nueva semana, chances que podrían o afianzarse o ir diluyéndose con el correr de los días.
Una tendencia clara para la continuidad de la nueva semana parece ser el calor extremo. De esta manera, el organismo nacional espera que el martes tenga cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 26 y 35 grados.
