¿De qué jugador se trata? El exfutbolista que fue campeón en el fútbol argentino y hoy tiene cinco geriátricos

Luciano Vella y su paso por el fútbol

Luciano Vella.jpg Vella llegó a River con una misión: devolverlo a Primera División.

Vella se destacó como marcador de punta por la derecha en la "Lepra", donde fue pieza clave en el engranaje del equipo que se consagró campeón en 2004 bajo la dirección de Gallego. Ese nivel le abrió la chance de probar suerte en el fútbol europeo, con experiencias en el Cádiz de España y en el Rapid Bucarest de Rumania.