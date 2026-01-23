¿De qué jugador se trata? El exfutbolista que fue campeón en el fútbol argentino y hoy tiene cinco geriátricos
Campeón con Newell´s en 2004, vivió en River una de las etapas más duras de la institución: jugó en el Nacional B. Los detalles en la nota.
Luciano Vella fue pieza clave en el Newell´s que se consagró campeón del fútbol argentino de la mano de Américo "Tolo" Gallego. Su gran desempeño en el terreno de juego le abrió las puertas no solo de River, sino también de diferentes elencos de Europa que apostaron por su potencial.
Una vez que colgó los botines, eligió alejarse de las canchas y reinventarse fuera del deporte. Hoy, el exjugador del Cádiz de España se desempeña como empresario y es propietario de varias residencias destinadas a adultos mayores, una actividad que le permitió ganar tranquilidad luego de una carrera intensa y dramática.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella se destacó como marcador de punta por la derecha en la "Lepra", donde fue pieza clave en el engranaje del equipo que se consagró campeón en 2004 bajo la dirección de Gallego. Ese nivel le abrió la chance de probar suerte en el fútbol europeo, con experiencias en el Cádiz de España y en el Rapid Bucarest de Rumania.
Su etapa en el exterior no fue sencilla y, ante la falta de continuidad, optó por volver al país para sumar minutos y estar cerca de su familia. Ya en Argentina, se sumó a River y formó parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en 2012, con Matías Almeyda como entrenador.
Sin embargo, durante los últimos años de su trayectoria pasó por Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, institución en la que puso punto final a su carrera profesional en 2017.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Vella se volcó al ámbito empresarial y apostó por el cuidado de adultos mayores. Actualmente dirige varias residencias en distintas ciudades, con el objetivo de brindar una gestión cercana y completa para con los residentes.
