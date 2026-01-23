Cinematográfica presentación del Alpine que usará Franco Colapinto en 2026: a qué hora y cómo ver en vivo
El piloto argentino será una de las dos caras casi excluyentes del lanzamiento mundial del A526, el monoplaza con el que la escudería francesa se ilusiona con ser protagonista de la temporada de F1 que se iniciará en marzo en Australia.
Este viernes es un día especial para los amantes de la Fórmula 1 y en particular para la miríada de fanáticos argentinos de los “fierros” y de ese fenómeno de masas nacionales que llamado Franco Colapinto.
Es que la escudería Alpine hará la presentación del A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el Mediterráneo, frente a la costa de Barcelona, con el francés Pierre Gasly y el piloto nacido en Pilar como los grandes protagonistas del estelar lanzamiento.
La escudería francesa apuesta por una escenografía cinematográfica para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo auto para la temporada que se iniciará el domingo 8 de marzo en Australia.
El evento, que podrá verse en directo a través del canal de Alpine en Youtube, se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores.
También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.
Para Colapinto, la jornada de este viernes será el primer gran paso formal de una temporada clave en su carrera: por primera vez comenzará el año como piloto titular de un equipo de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Y con la mirada puesta en lo importante tras los flashes de los medios globales: trasladar toda la ilusión desde el barco a la pista, y tener un arranque competitivo cuando el calendario oficial se ponga en marcha para sostenerlo a lo largo de las 24 carreras, desde el GP de Australia hasta el de Abu Dhabi.
