Cinematográfica presentación del Alpine que usará Franco Colapinto en 2026: a qué hora y cómo ver en vivo

Para Colapinto, la jornada de este viernes será el primer gran paso formal de una temporada clave en su carrera: por primera vez comenzará el año como piloto titular de un equipo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Y con la mirada puesta en lo importante tras los flashes de los medios globales: trasladar toda la ilusión desde el barco a la pista, y tener un arranque competitivo cuando el calendario oficial se ponga en marcha para sostenerlo a lo largo de las 24 carreras, desde el GP de Australia hasta el de Abu Dhabi.