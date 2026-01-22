Abogada argentina retenida en Brasil: un video de las cámaras de seguridad complica a los empleados

La abogada santiagueña que quedó imputada en Río de Janeiro luego de que el empleado de un bar de la zona sur de la ciudad carioca denunciara el pasado jueves 14 de enero que había sido víctima de insultos racistas. Más tarde, se viralizó un video donde se ve a la joven realizando gestos y sonidos comparables con los de un mono. En Brasil, ese tipo de conductas están tipificadas como racismo y contemplan penas que van de dos a cinco años de prisión.

abogada argentina racista

Mientras se espera que en las próximas horas haya novedades respecto a su situación judicial, la abogada permanece retenida en Brasil.

En los últimos días, denunció que tres personas quisieron ingresar por la fuerza al departamento que alquilaba en Río de Janeiro. El episodio derivó en gritos, forcejeos y un escenario de pánico absoluto, al punto que la joven tuvo que mudarse a otro lugar.