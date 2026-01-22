Abogada argentina retenida en Brasil: un video de las cámaras de seguridad complica a los empleados
Mientras avanza la investigación en torno al accionar de Agostina Páez, la filmación de las cámaras del bar deja muy mal parados a los brasileños involucrados.
De acuerdo a lo informado en la tarde de este jueves por el periodista Diego Gabriele, la situación de Agostina Páez -la abogada retenida en Brasil por realizar gestos racistas a empleados de un bar- podría dar un giro inesperado, gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar.
La filmación en cuestión muestra a los trabajadores brasileños del sitio ubicado en Río de Janeiro insultando a la argentina y tocándose los genitales, tal como ella había manifestado al momento de ser aprehendida. De esta manera, Gabriele informó que la defensa de Páez hará "importantes presentaciones" este viernes.
Le pusieron tobillera electrónica a la abogada argentina que hizo gestos racistas en Brasil
Agostina Páez, la abogada argentina que está retenida en Brasil, acusada de realizar gestos de racismo a la salida de un bar en Río de Janeiro, tuvo que colocarse una tobillera electrónica a pedido de la Justicia local.
La joven de 29 años se presentó en el Centro de Monitoreo para que le instalen el dispositivo en una de sus piernas, según informó la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) y CNN Brasil. La medida fue dispuesta por la Justicia brasileña para controlar que no abandone el territorio.
La abogada santiagueña que quedó imputada en Río de Janeiro luego de que el empleado de un bar de la zona sur de la ciudad carioca denunciara el pasado jueves 14 de enero que había sido víctima de insultos racistas. Más tarde, se viralizó un video donde se ve a la joven realizando gestos y sonidos comparables con los de un mono. En Brasil, ese tipo de conductas están tipificadas como racismo y contemplan penas que van de dos a cinco años de prisión.
Mientras se espera que en las próximas horas haya novedades respecto a su situación judicial, la abogada permanece retenida en Brasil.
En los últimos días, denunció que tres personas quisieron ingresar por la fuerza al departamento que alquilaba en Río de Janeiro. El episodio derivó en gritos, forcejeos y un escenario de pánico absoluto, al punto que la joven tuvo que mudarse a otro lugar.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario