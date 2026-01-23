San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Ciclón" quiere dejar atrás los problemas institucionales y arrancar el torneo con una alegría nada menos que ante el campeón de la Sudamericana.
El debut de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol tiene un duelo muy interesante este viernes: San Lorenzo y Lanús chocan en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por TNT Sports.
San Lorenzo llega al inicio del torneo envuelto en un clima de alivio institucional tras haber saneado las 14 deudas que bloqueaban su mercado de pases. Bajo la gestión de Sergio Constantino al frente de la comisión transitoria, el "Ciclón" aguarda la habilitación final de la FIFA para oficializar las llegadas de Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, mientras mantiene gestiones por Gonzalo Abrego y Jonathan Torres.
En lo deportivo, el equipo busca mejorar la imagen dejada en la pretemporada, donde no pudo convertir goles en sus duelos ante Cúcuta (0-1) y Cerro Porteño (0-0).
Por su parte, Lanús arriba al debut con el envión de haber goleado 4-1 a Sarmiento de La Banda por Copa Argentina, asegurando su lugar en los 16vos de final.
El "Granate", que este año regresa a la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la última Sudamericana, ha estructurado un plantel amplio para afrontar la triple competencia. Para ello, ya sumó a sus filas a Franco Petroli, Tomás Guidara y Matías Sepúlveda, quienes asoman como piezas clave en el esquema del equipo para este 2026.
Probables formaciones de San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Datos de San Lorenzo vs. Lanús
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Pedro Bidegain
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario