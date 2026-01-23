San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Granate", que este año regresa a la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la última Sudamericana, ha estructurado un plantel amplio para afrontar la triple competencia. Para ello, ya sumó a sus filas a Franco Petroli, Tomás Guidara y Matías Sepúlveda, quienes asoman como piezas clave en el esquema del equipo para este 2026.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos de San Lorenzo vs. Lanús