El gesto de Lionel Messi tras el gol de España que conmovió a todos

Esta vez, la épica no alcanzó. Después de varias remontadas memorables a lo largo del ciclo de Scaloni, la Selección no pudo revertir el resultado y terminó cayendo por 1-0 en la final. Con el pitazo final, España se consagró campeona del Mundial 2026, mientras que Argentina cerró una destacada campaña con el subcampeonato.

La reacción de Lionel Messi quedó como una de las postales más impactantes de la definición. Un gesto breve, cargado de frustración y resignación, que resumió el sentimiento de millones de argentinos que vieron cómo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo se desvanecía en el tiempo suplementario.