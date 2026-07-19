El gesto de Lionel Messi tras el gol de España que conmovió a todos
Las cámaras captaron la reacción del capitán argentino luego del tanto de Ferrán Torres en el alargue.
La final del Mundial 2026 tuvo un desenlace tan inesperado como doloroso para la Selección Argentina. Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penales, Ferrán Torres rompió el cero a los 106 minutos del tiempo suplementario y marcó el único gol de la tarde, un tanto que terminaría definiendo el destino del título.
En medio del silencio que se apoderó de los hinchas argentinos, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Lionel Messi, cuya reacción no tardó en viralizarse en las redes sociales. El capitán dejó en evidencia toda su frustración tras el duro golpe que acababa de recibir el equipo.
Una imagen que recorrió el mundo
El video mostró a Messi con los brazos en jarra, llevándose luego las manos a la cabeza y bajando la mirada, consciente de que el panorama se había vuelto mucho más complicado para la Albiceleste. Sin necesidad de decir una sola palabra, el rosarino reflejó la angustia de un equipo que veía cómo el sueño del bicampeonato comenzaba a escaparse.
Las imágenes fueron compartidas miles de veces en cuestión de minutos y generaron una enorme repercusión entre los fanáticos. Muchos destacaron el impacto emocional del momento y la desazón del capitán, que había liderado a la Selección durante toda la Copa del Mundo con la ilusión de levantar un nuevo trofeo.
Con el marcador en contra, Argentina buscó reaccionar durante los minutos finales del alargue, adelantó sus líneas y empujó a España contra su propio arco. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logró encontrar los espacios para igualar el encuentro y el tiempo terminó jugando a favor del seleccionado europeo.
Esta vez, la épica no alcanzó. Después de varias remontadas memorables a lo largo del ciclo de Scaloni, la Selección no pudo revertir el resultado y terminó cayendo por 1-0 en la final. Con el pitazo final, España se consagró campeona del Mundial 2026, mientras que Argentina cerró una destacada campaña con el subcampeonato.
La reacción de Lionel Messi quedó como una de las postales más impactantes de la definición. Un gesto breve, cargado de frustración y resignación, que resumió el sentimiento de millones de argentinos que vieron cómo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo se desvanecía en el tiempo suplementario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario