Benfica despidió a Nicolás Otamendi y su futuro estaría en River Plate
El club portugués confirmó la salida del defensor Nicolás Otamendi tras seis exitosas temporadas. Aseguran que será el nuevo refuerzo de River Plate.
El experimentado defensor argentino Nicolás Otamendi se despidió oficialmente del Benfica de Portugal. Tras seis exitosas temporadas en la institución europea, el zaguero central no renovará su vínculo contractual. Ahora, con el pase en su poder, buscará un nuevo destino deportivo y todos los caminos apuntan directamente hacia River Plate.
El comunicado oficial y el futuro de Nicolás Otamendi
El último fin de semana, el central surgido en Vélez Sarsfield disputó su último encuentro con las Águilas en la victoria por 3 a 1 frente al Estoril, correspondiente a la última jornada de la Primeira Liga. Para oficializar su salida tras varios rumores, el club de la ciudad de Lisboa emitió un sentido comunicado en su sitio web: "El capitán considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor".
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Además de resaltar su absoluta dedicación y profesionalismo, la institución le agradeció por contribuir decisivamente en la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas nacionales. Ahora, mientras el jugador se enfoca de lleno en su participación con la Selección Argentina de cara al torneo en Norteamérica, el reconocido diario deportivo portugués A Bola da por hecho su regreso al fútbol sudamericano: "El próximo destino del jugador de 38 años debería ser River Plate", afirmaron, vinculándolo al plantel que comanda Eduardo Coudet.
El Real Madrid acecha a José Mourinho
La partida del zaguero de la Selección podría no ser la única baja sensible para el equipo luso en este mercado. José Mourinho, actual entrenador del plantel portugués, reconoció en conferencia de prensa que su salida podría estar cerca ante el presunto interés del conjunto Merengue.
"Tengo contrato por un año más, pero al no renovarlo, mantuvimos abierta esta cláusula unos días más, lo que me da la posibilidad de irme si así lo decido. Obviamente, algo está pasando", admitió el técnico sobre los fuertes rumores que lo vinculan con un inminente retorno a España.
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