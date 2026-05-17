Benfica despidió a Nicolás Otamendi y su futuro estaría en River Plate

otamendi Nicolás Otamendi se va del Benfica y jugaría en River

El comunicado oficial y el futuro de Nicolás Otamendi

El último fin de semana, el central surgido en Vélez Sarsfield disputó su último encuentro con las Águilas en la victoria por 3 a 1 frente al Estoril, correspondiente a la última jornada de la Primeira Liga. Para oficializar su salida tras varios rumores, el club de la ciudad de Lisboa emitió un sentido comunicado en su sitio web: "El capitán considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor".