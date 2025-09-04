Uruguay goleó 3-0 a Perú y se clasificó al Mundial 2026 de la mano de Marcelo Bielsa
Con goles de Aguirre, De Arrascaeta y Viñas, Uruguay venció a Perú y aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo: todos los detalles.
Uruguay selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Perú en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas marcaron para el equipo de Marcelo Bielsa, que alcanzó los 27 puntos y se aseguró uno de los boletos a la próxima Copa del Mundo.
La Celeste mostró un gran nivel colectivo y no tuvo inconvenientes para superar a Perú. El conjunto dirigido por el "Loco" abrió el marcador con Aguirre, amplió la ventaja gracias a De Arrascaeta y sentenció el triunfo con Viñas. El 3-0 definitivo le permitió a Uruguay asegurar su clasificación de manera anticipada, a falta de una jornada para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.
Con este resultado, Uruguay se ubica tercero en la tabla con 27 unidades, a 11 puntos de la líder Argentina. Su campaña refleja la regularidad del equipo: siete victorias, seis empates y apenas cuatro derrotas, con un saldo de 21 goles a favor y 12 en contra. El equipo uruguayo se consolida como uno de los más competitivos de la región y llega con confianza a la próxima Copa del Mundo.
En contraposición al festejo uruguayo, la situación de Perú es completamente distinta. El seleccionado incaico se encuentra anteúltimo en la tabla con 12 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificarse al Mundial 2026. La derrota dejó en evidencia las dificultades del conjunto peruano durante estas Eliminatorias, en las que apenas pudo sumar dos victorias en 17 fechas.
Rodrigo Aguirre abrió el marcador para la Celeste:
Giorgian De Arrascaeta estiró la ventaja para el seleccionado de Marcelo Bielsa:
Federico Viñas pone cifras de goleada para el local:
Uruguay vs. Perú: formaciones
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
Uruguay vs. Perú: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Centenario.
- Árbitro: Facundo Tello (ARG).
- VAR: Silvio Trucco (ARG).
- TV: DSports.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
