Uruguay goleó 3-0 a Perú y se clasificó al Mundial 2026 de la mano de Marcelo Bielsa

Con este resultado, Uruguay se ubica tercero en la tabla con 27 unidades, a 11 puntos de la líder Argentina. Su campaña refleja la regularidad del equipo: siete victorias, seis empates y apenas cuatro derrotas, con un saldo de 21 goles a favor y 12 en contra. El equipo uruguayo se consolida como uno de los más competitivos de la región y llega con confianza a la próxima Copa del Mundo.