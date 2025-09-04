Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Uruguay vs. Perú
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.
Por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Uruguay y Perú se enfrenten en un choque crucial a partir de las 20:30 en el Estadio Centenario de Montevideo.
La Garra Charrúa acumula 24 puntos en la tabla y con apenas un empate tendría el pasaje asegurado. Sin embargo, el presente reciente genera dudas: solo ganó uno de sus últimos cinco partidos, en los que se impuso 2-0 sobre Venezuela.
En cambio, Perú atraviesa un presente adverso. Se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 12 puntos y necesita ganar los dos compromisos restantes, además de esperar una serie de resultados favorables para aspirar al repechaje.
Aun así, la Bicolor intentará aferrarse a la ilusión de repetir la victoria que logró en octubre pasado en Lima, cuando venció a Uruguay 1-0 con gol de Miguel Araújo. El duelo promete tensión: el local busca sellar su clasificación en casa y la visita se aferra a su última oportunidad de soñar con el Mundial.
El probable 11 de Uruguay para recibir a Perú
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
El probable 11 de Perú para visitar a Uruguay
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
Cómo ver en vivo Uruguay vs. Perú
El partido será transmitido solamente por DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirectvGO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario