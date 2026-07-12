Jude Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra por un dolor en su hombro antes de enfrentar a Argentina

BELLINGHAM, DOLORIDO DEL HOMBRO TRAS EL NORUEGA - INGLATERRA. EL INGLÉS TUVO PROBLEMAS DURANTE EL PARTIDO Y ESTIRÓ ANTES DE ATENDER A LOS MEDIOS EN ZONA MIXTA. Es su hombro operado... @jfelixdiaz #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/f67wtLL2n4 — Diario AS (@diarioas) July 12, 2026

La preocupación no es menor, ya que se trata del mismo hombro izquierdo por el que el volante fue operado. El propio Bellingham había reconocido anteriormente que convivió durante meses con esa lesión para no perderse partidos importantes tanto con su club como con la selección inglesa. También admitió que el temor a una recaída condicionó su rendimiento en distintos momentos.