Jude Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra por un dolor en su hombro antes de enfrentar a Argentina
Jude Bellingham volvió a mostrar molestias en el hombro izquierdo durante el triunfo ante Noruega. Inglaterra espera su evolución de cara a la semifinal frente a Argentina.
Jude Bellingham preocupó a Inglaterra tras evidenciar molestias en el hombro izquierdo durante la victoria sobre Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista, que fue operado de esa articulación, será seguido de cerca por el cuerpo médico antes de la semifinal frente a la Selección Argentina.
En plena tensión del partido disputado en el Hard Rock Stadium, el futbolista volvió a generar preocupación puertas adentro. El mediocampista del Real Madrid fue captado en varias ocasiones llevándose la mano al hombro izquierdo y realizando gestos de dolor tras una fuerte entrada. Desde el banco de suplentes, el cuerpo médico siguió atentamente su evolución mientras el futbolista intentaba recuperarse y continuar en el encuentro.
Durante la pausa para hidratación, Bellingham mantuvo una conversación con el fisioterapeuta del seleccionado inglés, señalando la zona afectada para explicar la molestia. Más tarde, ya en la zona mixta, volvió a tocarse el hombro antes de atender a los medios, alimentando las dudas sobre su estado físico.
La preocupación no es menor, ya que se trata del mismo hombro izquierdo por el que el volante fue operado. El propio Bellingham había reconocido anteriormente que convivió durante meses con esa lesión para no perderse partidos importantes tanto con su club como con la selección inglesa. También admitió que el temor a una recaída condicionó su rendimiento en distintos momentos.
"El hombro lesionado tuvo mucho efecto en el resto de mi cuerpo. No sentía tanto dolor, pero jugar sabiendo que, si me caía, podía volver a salir, hacía que no pudiera estar en mi mejor nivel. El año pasado me hizo entender que no podía dar por hecho volver a ganar. Ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a estar en mi nivel", explicó el mediocampista.
Ahora, el cuerpo médico de Inglaterra trabajará para que una de sus principales figuras llegue en óptimas condiciones a la semifinal del Mundial. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a la Argentina de Lionel Scaloni el próximo miércoles en Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.
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