El audio entre Pablo Dóvalo y el VAR en la patada de Alexis Domínguez a Iván Marcone

“No, no es roja porque es un roce”, le dice Dóvalo convencido al árbitro VAR Luis Medina. “¿Qué sancionó?”, preguntó este. “Amarilla número nueve“, le responde de inmediato el asistente AVAR. En pleno diálogo se escucha cómo el árbitro del partido continúa discutiendo con jugadores de Independiente que le estaban reclamando su decisión.

“Pisa la pelota y sigue, el número nueve”, dice el árbitro del partido. La respuesta que llega de inmediato desde el VAR coincide con esa apreciación: “Hay un slice. No hay intensidad. Pisa la pelota”… Dóvalo interrumpió en ese momento y agregó: “Creeme que si lo agarra, lo parte”.

Tras dialogar el responsable del VAR Luis Medina con el asistente AVAR, coinciden en la apreciación del árbitro del partido y confirman la decisión de amonestar a Alexis Domínguez por una acción temeraria.

EL AUDIO DEL VAR EN EL POSIBLE PENAL A INDEPENDIENTE

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto", inicia el audio.

El video, que se extiende por menos de dos minutos, expone las charlas que mantuvo el equipo arbitral a los 41 minutos del segundo tiempo.

"Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, indicó.

“El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades, y el uso de las consideraciones, evalúa al igual que el árbitro que se trata de una mano no sancionable de una acción de juego, confirmando la decisión inicial de no penal”, agregó la locución.

