¿Para evitar polémicas? El cambio de último momento para los cuartos de final del Torneo Apertura
Se trata de la implementación de una herramienta para detectar con mayor facilidad si una pelota cruzó o no la línea de meta.
A partir de los cuartos de final del Torneo Apertura, el VAR incorporará las cámaras goal line. Esta tecnología, utilizada habitualmente por FIFA y Conmebol en competiciones como la Copa Libertadores y Sudamericana, permite determinar con exactitud si el balón cruzó la línea de meta en su totalidad o si una infracción sucedió dentro o fuera del área.
Esta herramienta comenzó a utilizarse en el fútbol argentino en 2024, específicamente durante las semifinales de la Copa de la Liga. Su llegada fue una respuesta directa a la polémica ocurrida en los cuartos de final de aquel torneo, cuando se anuló un gol en contra a Cristian Lema en el Superclásico donde Boca eliminó a River. Aquella jugada no contó con las cámaras adecuadas, lo que impulsó la decisión de adoptar este sistema.
El mecanismo se basa en la ubicación estratégica de dispositivos visuales para asistir a los árbitros:
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Las cámaras están situadas exactamente a la altura de la línea de gol en ambos arcos.
Esta disposición otorga a los asistentes del VAR una precisión significativamente mayor.
Aunque el sistema reduce drásticamente el margen de error, la decisión final sigue recayendo en los jueces de la cabina.
Existen diversas variantes tecnológicas en el mundo del fútbol, aunque presentan diferencias operativas y de costos con respecto al modelo elegido por la Liga Profesional:
- GoalRef Es el sistema más parecido al goal line, pero funciona de manera semiautomática mediante un microchip en la pelota sincronizado con dispositivos magnéticos detrás de los arcos. En caso de gol, el sistema envía una señal sonora al reloj del árbitro.
- Ojo de Halcón Utiliza siete cámaras por arco para realizar un seguimiento en tres dimensiones (3D) de la pelota en todo momento. Sin embargo, su implementación en Argentina se ve limitada por factores económicos, ya que la instalación cuesta aproximadamente 250 mil dólares por estadio, sin contar los gastos de mantenimiento.
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