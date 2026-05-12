¿Para evitar polémicas? El cambio de último momento para los cuartos de final del Torneo Apertura

Esta herramienta comenzó a utilizarse en el fútbol argentino en 2024, específicamente durante las semifinales de la Copa de la Liga. Su llegada fue una respuesta directa a la polémica ocurrida en los cuartos de final de aquel torneo, cuando se anuló un gol en contra a Cristian Lema en el Superclásico donde Boca eliminó a River. Aquella jugada no contó con las cámaras adecuadas, lo que impulsó la decisión de adoptar este sistema.