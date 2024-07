"¿Estamos seguros que es ese?": el insólito audio del VAR del gol anulado a Colombia vs Brasil

“Vamos con la high behind“, pidió el argentino desde la cabina, en referencia a una cámara que captó la jugada desde la línea de fondo, algo poco visto en estos tiempos de tecnología. Allí compararon los pies del zaguero con los del último defensor brasilero. “Es muy fina, Jesús. Necesito tiempo“, le avisó Vigliano desde la cabina a Valenzuela: “Quiero identificar si ese es el 23”, comenzó avisando. Antes de ratificar el offside, repreguntó: “¿Estamos seguros que es ese, verdad?“. Luego, le dieron el ok y el empate no fue convalidado.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo fue el más regular en este arranque y se enfrentará ante Panamá en los cruces de eliminación directa. Brasil, que todavía debe mejorar mucho, se verá las caras contra Uruguay en una final anticipada que puede definir muchas cosas de acá hasta el último partido.

Embed - CONMEBOL Copa América | Revisión VAR - FUERA DE JUEGO | BRASIL vs. COLOMBIA | Minuto 19