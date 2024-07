Los audios del VAR de Argentina-Ecuador: el penal de De Paul y el gol de la Tri

Embed - CONMEBOL Copa América | Revisión VAR - MANO PENAL | ARGENTINA vs. ECUADOR | Minuto 59

Desde el VAR, su compatriota Leodán González confirmó la decisión, explicando que el mediocampista argentino amplió su cuerpo con el brazo, bloqueando la trayectoria del balón, lo que justificaba la sanción.

Enner Valencia fue el encargado de ejecutar el penal, pero su disparo se estrelló en el palo. Piero Hincapié intentó aprovechar el rebote, pero su remate fue desviado. El VAR detectó una invasión en el área y el árbitro sancionó un tiro libre indirecto a favor de Argentina, aliviando la presión sobre la Albiceleste en ese momento crítico.



El gol de Ecuador en el minuto 91 fue otra situación hostil: John Yeboah centró el balón al área y Kevin Rodríguez lo desvió al fondo de la red. Sin embargo, Jordy Caicedo, en posición adelantada, intentó tocar el balón, lo que llevó al VAR a revisar la jugada por posible interferencia.

Tras varios minutos de análisis, se concluyó que Caicedo no afectó la visión del portero Emiliano Martínez, y el gol fue validado. "Vamos a ver los movimientos. Él ve claramente el balón en todo momento. No genera un impacto y no lo retrocede en su movimiento. Gol confirmado. El golero en ningún momento se ve afectado claramente en la visual ni el delantero impide los movimientos", sentención González.