Se conocieron los audios del VAR con las polémicas de Argentina vs. Chile

Cuando el Toro convirtió, el partido se demoró por varios minutos por un posible fuera de juego de Gio Lo Celso, que había rematado previamente. “Para mi está habilitado“, dijo el asistente 1, Nicolás Tarán. Orbe y Lescano, los dos que estaban en la cabina, trazaron líneas y llegaron a la conclusión que el 16 tenía por detrás al arquero y al defensor rival.

“El penúltimo sería el guardameta (Claudio Bravo)”, suelta uno de los dos, luego de ver que el último hombre era el zaguero de Chile. “Pefecto, ahí está. La línea en la cadera del guardameta y la otra en el jugador de blanco (Lo Celso)”. Todo legal.

Embed - CONMEBOL Copa América | Revisión VAR - Gol | CHILE - ARGENTINA | Minuto 93

El posible penal sobre Ángel Di María

La de Fideo fue en en minuto 79′, cuando fue derribado por Marcelino Núñez, pero afuera del área. Para el árbitro, ni siquiera hubo infracción. “Nada, nada. Afuera del área, no pasa nada”, le dice Matonte a sus compañeros y a los jugadores que reclamaban. Desde el VAR, Orbe no dudó: “No hay consideración para tarjeta roja y, si es falta, es afuera del área“. Automáticamente, le dan luz verde al juez de campo para seguir: “Continuamos, todo chequeado“.