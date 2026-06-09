Varrone y Colnaghi buscarán revancha en Fórmula 2 y Fórmula 3: días y horarios del GP de Barcelona
Luego de resultados discretos en las calles del Principado, los dos representantes argentinos apuntan a recuperar terreno y sumar puntos en las categorías promocionales.
El automovilismo argentino tendrá nuevamente presencia internacional este fin de semana con la participación de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente. Ambos pilotos afrontarán una fecha clave del calendario con el objetivo de mejorar el rendimiento mostrado en Mónaco y volver a meterse en la pelea por posiciones de relevancia dentro de sus campeonatos.
La cita en el trazado catalán llega en un momento importante para los dos corredores. Tanto Varrone como Colnaghi vienen de atravesar un fin de semana complejo en el mítico circuito callejero del Principado, donde ninguno logró acercarse a los puestos que otorgan unidades para la clasificación general.
Con esos antecedentes recientes, la actividad en Barcelona aparece como una gran oportunidad para ambos. El circuito español ofrece características muy diferentes a las de Mónaco, con mayores posibilidades de adelantamiento y una configuración que suele premiar el equilibrio general de los autos más que la simple capacidad de clasificación.
Para ambos argentinos, España representa mucho más que una fecha más del campeonato. Después de un paso discreto por el país de los lujos, la cita española se presenta como una oportunidad ideal para recuperar confianza, mejorar posiciones en la tabla y demostrar el potencial que los llevó a competir en las principales categorías de formación rumbo a la Fórmula 1.
Nicolás Varrone en Fórmula 2: días y horarios del Gran Premio de Barcelona
En el caso de Varrone, que disputa su primera temporada completa en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing, la experiencia en Mónaco estuvo lejos de ser la esperada. El piloto argentino finalizó duodécimo en la carrera sprint y vigésimo en la competencia principal, resultados que no le permitieron sumar puntos ni capitalizar el potencial mostrado en otras fechas de la temporada.
Viernes 12/6:
- Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05
- Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55
Sábado 13/6:
- Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25
Domingo 14/6:
- Carrera de Fórmula 2 a las 6:25
Mattia Colnaghi en Fórmula 3: el cronograma del fin de semana
Por su parte, Colnaghi tampoco encontró el rendimiento deseado en las estrechas calles monegascas. El representante de MP Motorsport concluyó la sprint race de Fórmula 3 en la duodécima posición y posteriormente terminó decimonoveno en la carrera principal, cerrando un fin de semana complicado en uno de los escenarios más exigentes del calendario.
Viernes 12/6:
- Práctica libre de Fórmula 3 a las 4:55
- Clasificación de Fórmula 3 a las 10:05
Sábado 13/6:
- Carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05
Domingo 14/6:
- Carrera de Fórmula 3 a las 3:30
Con un circuito que suele ofrecer mejores condiciones para desarrollar el ritmo de carrera, tanto Varrone como Colnaghi intentarán convertir este fin de semana en un punto de inflexión dentro de sus respectivas temporadas.
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