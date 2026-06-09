Varrone y Colnaghi buscarán revancha en Fórmula 2 y Fórmula 3: días y horarios del GP de Barcelona

Nicolás Varrone en Fórmula 2: días y horarios del Gran Premio de Barcelona

En el caso de Varrone, que disputa su primera temporada completa en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing, la experiencia en Mónaco estuvo lejos de ser la esperada. El piloto argentino finalizó duodécimo en la carrera sprint y vigésimo en la competencia principal, resultados que no le permitieron sumar puntos ni capitalizar el potencial mostrado en otras fechas de la temporada.

Viernes 12/6:

Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05

Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55

Sábado 13/6:

Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25

Domingo 14/6:

Carrera de Fórmula 2 a las 6:25

colnaghi f3

Mattia Colnaghi en Fórmula 3: el cronograma del fin de semana

Por su parte, Colnaghi tampoco encontró el rendimiento deseado en las estrechas calles monegascas. El representante de MP Motorsport concluyó la sprint race de Fórmula 3 en la duodécima posición y posteriormente terminó decimonoveno en la carrera principal, cerrando un fin de semana complicado en uno de los escenarios más exigentes del calendario.

Viernes 12/6:

Práctica libre de Fórmula 3 a las 4:55

Clasificación de Fórmula 3 a las 10:05

Sábado 13/6:

Carrera sprint de Fórmula 3 a las 5:05

Domingo 14/6:

Carrera de Fórmula 3 a las 3:30

Con un circuito que suele ofrecer mejores condiciones para desarrollar el ritmo de carrera, tanto Varrone como Colnaghi intentarán convertir este fin de semana en un punto de inflexión dentro de sus respectivas temporadas.